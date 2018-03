15 de marzo: ‘Día Mundial de los Derechos del Consumidor'

Abilio Abel González López

El ‘Día Mundial de los Derechos del Consumidor', que es celebrado desde 1983, es una manera de reclamar la plena vigencia y cumplimiento de estos principios básicos, que buscan asegurar la defensa ante situaciones en las cuales no se respete el poder o condición del consumidor o usuario en el mercado de bienes o servicios.

En Panamá, a través de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, artículo 35, se establece que los consumidores tendrán, entre otros, derecho a:

1. Ser protegidos eficazmente contra los productos y servicios que, en condiciones normales o previsibles, representen riesgo o peligro para la vida, la salud o la seguridad física.

2. Recibir de los proveedores toda la información sobre las características del producto o servicio ofrecido, de manera clara y veraz, para tomar una decisión al momento de adquirir el producto o servicio, así como para efectuar el uso o consumo adecuado de este, de conformidad con las leyes nacionales.

3. Tener acceso a una variedad de productos y servicios valorativamente competitivos, que les permitan libremente elegir los que deseen.

4. Ser protegidos en sus intereses económicos, mediante el trato equitativo y justo, en toda relación de consumo, y contra métodos comerciales coercitivos o que impliquen faltas a la veracidad o información errada e incompleta sobre los productos y servicios.

5. Ser escuchados de manera individual o colectiva, ya sea a través de asociaciones, grupos juntas u otras organizaciones de consumidores, a fin de defender sus intereses por intermedio de entidades públicas o privadas de defensa del consumidor, empleando los medios que el ordenamiento jurídico permita.

6. Recibir educación y orientación, con el fin de formarlos debidamente para que las relaciones de consumo lleguen a ser equilibradas y transparentes.

7. Recibir indemnización efectiva a la reparación de los daños y perjuicios atribuibles a responsabilidades del proveedor o prestador del servicio, de conformidad con los términos que señala la Ley.

8. Recibir protección contra la publicidad falsa o engañosa, así como a denunciarla.

Además, de estos preceptos establecidos en la Ley de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, los consumidores también tienen derecho al consumo o al acceso a bienes y servicios para satisfacer sus necesidades básicas, tales como alimentación, salud, educación, vivienda, entre otras. Así como el derecho a un ambiente físico y natural, dentro de un equilibrio ecológico, que favorezca la calidad de la vida a generaciones presentes y futuras.

Es importante resaltar en esta fecha que todos los consumidores deben hacer respetar sus derechos, pues sin esta participación activa, estas normativas no tendrían ningún efecto. Por ejemplo, es un hecho irrefutable que, en cada transacción, el consumidor está presente, y es quien puede sancionar de manera efectiva al mal comerciante, no comprándole sus productos cuando son defectuosos, muy caros, o no presentan información detallada.

