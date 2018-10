Zona desmilitarizada de Idlib permanece en calma y sin patrullas ruso-turcas

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó hoy de que reina la calma en el área que se extiende por las provincias de Latakia, Hama y Alepo, creando un colchón alrededor de Idlib, la última región controlada en su mayoría por los grupos opositores al presidente Bachar al Asad.



La ONG señaló que las fuerzas turcas, que respaldan a las facciones rebeldes, están vigilando la zona desmilitarizada pero aún no han empezado a patrullar en el interior de la misma de forma individual o conjunta con los soldados rusos, tal y como estipula el acuerdo entre ambos países.



El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, acordaron a mediados de septiembre la creación de una franja de entre 15 y 20 kilómetros de profundidad, patrullada por uniformados de los dos países valedores de los dos bandos en conflicto.



Moscú, aliado de Damasco, afirmó hoy que la zona desmilitarizada "se está implementando" aunque el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó en una rueda de prensa que "no todo discurre de forma fluida".



Reconoció que "no se podía esperar que todo discurriera de forma fluida" al tiempo que insistió en que "el trabajo está en marcha".



Según el Observatorio, los rusos están tolerando la presencia de combatientes yihadistas en el área delimitada, de la que dominan el 70 %, con la condición de que no violen el acuerdo en su totalidad.



La ONG agregó que Turquía ha fracasado a la hora de convencer a los combatientes radicales de que se retiren de la zona desmilitarizada, de la que sacaron sus armas pesadas las facciones insurgentes antes del pasado 10 de octubre.



Por otra parte, las fuerzas gubernamentales atacaron varios puntos limítrofes a la provincia de Idlib, en el norte de la provincia de Hama y en el norte de la de Latakia, según el Observatorio.



Un líder del grupo rebelde Ejército de la Victoria, Abdel Muin al Masri, aseguró a Efe que las fuerzas leales al presidente Bachar al Asad están "lanzando cohetes, artillería, atacando con tanques" puntos incluidos en la zona desmilitarizada.



Asimismo, detalló que las tropas están atacando "las zonas en las que se encuentran los civiles" y como resultado dos niños resultaron heridos, según el insurgente.



El comandante, cuya facción está vinculada al opositor Ejército Libre Sirio (ELS), señaló en una conversación telefónica que "el régimen no ha cumplido con el acuerdo, como siempre".



El acuerdo ruso-turco detuvo la que parecía una inminente e inevitable ofensiva gubernamental contra la provincia de Idlib, pero los civiles aún temen que las tropas de Damasco puedan irrumpir en la región, donde residen actualmente unos tres millones de personas.



La activista siria Huda al Deiri relató a Efe por teléfono que "los civiles no tienen adónde ir y tienen mucho miedo" a un posible ataque gubernamental, porque "el régimen no mantiene su palabra ni respeta ningún acuerdo".



Según la joven, la "gran preocupación" de los habitantes de Idlib es que las fuerzas de Damasco alcancen el centro de la provincia tras la retirada de las armas pesadas de las facciones opositoras.



La activista procedente de la provincia de Deraa (sur) recordó que en Idlib hay muchos desplazados, que fueron reubicados en la provincia desde otras regiones del país que han sido reconquistadas por las autoridades sirias en los pasados meses, como en su caso.



El ministro sirio de Asuntos Exteriores, Walid al Mualem, aseguró ayer que sus tropas "están preparadas" en los alrededores de la zona desmilitarizada si el acuerdo turco-ruso fracasa.



"Idlib, como cualquier zona en Siria, va a volver inevitablemente a la soberanía del Estado sirio", agregó el titular en rueda de prensa.



Al Mualem también señaló que el Organismo de Liberación del Levante (alianza armada creada en torno a la antigua rama siria de Al Qaeda) "debería ser erradicada de su último bastión en Idlib".