Zhao: ‘A China no le molesta si su sede está o no en Amador'

María Alejandra Carrasquilla Reina

maria.carrasquilla@laestrella.com.pa



El objetivo del gigante asiático no es obtener un terreno estratégico en el Canal de Panamá, ‘No deseamos un punto estratégico del Canal, solo buscamos tener una sede conveniente para la embajada', aseguró Zhao Bentang, director general del Departamento de Asuntos Latinoamericanos y del Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

‘La ausencia del Rey y la despedida de Iglesias marcan el fin de una etapa' REBECA GRYNSPAN, CANDIDATA A SECRETARIA GENERAL

‘Primero, el gobierno panameño ofreció un terreno cerca de la embajada de Estados Unidos y ellos (los estadounideneses) dijeron que estaba demasiado cerca, no estaban de acuerdo, luego ofrecieron otro lugar como en la boca del Canal, que era una opción', indicó Zhao a La Estrella de Panamá en conversaciones en la cancillería china.

Zhao añadió que si la ubicación de la embajada es en ‘un lugar sensible no es obligatorio que se sea ese lugar, por eso ya ambas partes (Panamá y China) están estudiando encontrar un terreno conveniente para la embajada (...) no hace falta ocupar ese punto (Amador)'.

La falta de claridad por parte del Ejecutivo sobre la ubicación definitiva de la sede diplomática, atizó la controversia, en la que numerosas voces de la sociedad civil manifestaron su desacuerdo con la presencia de la embajada en la zona de Amador.

Al mismo tiempo, Roxanee Cabral, encargada de negocios de Estados Unidos en Panamá, manifestó a un diario de localidad, que aunque su país ‘discute mucho' con el Gobierno panameño sobre la seguridad de su embajada y sus ciudadanos, indicó que el asunto es decisión del Ejecutivo itsmeño.

En la misma publicación, Cabral advirtió sobre la ‘preocupación' de Washington ante las ‘influencias chinas' en los puertos panameños, algo que considera parte de su ‘seguridad nacional', planteando sus dudas sobre los ‘motivos reales' detrás de las inversión china en este sector y haciéndose eco de lo expresado por el Comando Sur de los Estados Unidos.

La diplomática hizo referencia a las pasadas declaraciones que realizó el almirante de la armada estadounidense y jefe del Comando Sur, Kurt W. Tidd que colocan a Panamá como un punto de ‘vulnerabilidad comercial y de seguridad para los Estados Unidos'.

Advertencias de EE.UU. Washington continúa delineando su posición por los nuevos lazos diplomáticos abiertos entre China y países de la región. Este jueves anunció medidas contra aquellos Estados que firmen acuerdos con Pekín, que a juicio de la Casa Blanca, no sean transparentes. ‘A medida que más países en la región buscan acuerdos económicos y relaciones con socios desconocidos, cuyos métodos carecen de un récord positivo, notamos una tendencia perturbadora que indica que, a menudo, muchas de estas transacciones carecen de transparencia y no responden a los intereses de largo plazo de esos países', apunta el comunicado de la embajada estadounidense en El Salvador.

Para Zhao, lo planteado por la encargada de negocios estadounidenses no tiene asidero en la realidad. Según el funcionario, los intereses de su país son principalmente en el plano económico y comercial. ‘Solo participamos en la construcción de los proyectos (con Panamá), ¿qué tiene que ver con el control o una amenaza?', subrayó.

El funcionario cuestionó además, que la Casa Blanca llame la atención de sus aliados sobre el reconocimiento de la política de ‘una sola China', cuando los Estados Unidos tomaron esa misma medida hace más de cuatro décadas.

‘Estados Unidos ha llamado a consulta a la encargada de negocios (Panamá), a la embajadora de El Salvador, y el embajador de Dominicana para consultar sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas (...) Estados Unidos desde hace 40 años reconoce una sola China. Ahora otros países hacen los mismo que ellos hicieron hace 40 años. Es ridículo, me parece, si establecemos relaciones con Panamá, se amenace la seguridad de EE.UU.', zanjó Zhao.

El pasado 7 de septiembre de 2018 el Departamento de Estado llamó a consultas a sus embajadores en República Dominicana, El Salvador y Panamá, tras abrir relaciones con Pekín.

¿PELIGRO PARA PANAMÁ?

Para el exembajador panameño, ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochéz, este llamado a consultas de los estadounidenses a los países de la región es un ‘jalón de orejas tardío' y dicha medida ‘no traerá ninguna consecuencia a Panamá', dijo en declaraciones recogidas por la agencia Efe .

Actualmente Washington y Pekín se mantiene enfrentados en una guerra comercial en la cual ambas potencias se han impuesto aranceles millonarios, con consecuencias difíciles de predecir para los mercados globales.

Panamá decidió abrir relaciones diplomáticas con China el pasado 13 de junio de 2017, desde entonces se han firmado 28 acuerdos con Panamá.

Hasta el momento el Gobierno de Juan Carlos Varela ha informado que el lugar definitivo de la sede china aún no está definido.

Actualmente la embajada de Panamá en China se encuentra en Pekín, distrito de Chao Yang, en la sección C del complejo diplomático Liangmaqiao.