Vaticano aclara por qué eliminó 'psiquiatría' de respuesta de papa sobre gays

El Vaticano aclaró que eliminó la palabra "psiquiatría" de la transcripción sobre la respuesta del papa Francisco sobre los niños con tendencias homosexuales al considerar que no respetaba "el pensamiento" del pontífice.



Francisco habló en la rueda de prensa de regreso de Irlanda de la necesidad de "diálogo" de los padres con los hijos que revelan tener tendencias homosexuales y sobre ello afirmó: "Cuando eso se manifiesta desde la infancia, hay muchas cosas por hacer, como la psiquiatría..., para ver cómo son las cosas. Otra cosa es cuando eso se manifiesta después de los 20 años".



La palabra "psiquiatría" fue eliminada de la transcripción oficial del Vaticano lo que dio lugar a algunos interrogantes por parte de los medios respecto a esta decisión.



Algunos colectivos LGTB habían criticado las palabras del papa sobre la necesidad de intervenir con la psiquiatría en estos casos.



"Cuando el papa se refiere a 'psiquiatría', está claro que lo hace como un ejemplo sobre las diferentes cosas que se pueden hacer. No quería decir que se trata de 'una enfermedad psiquiátrica', sino que tal vez hay qué ver 'cómo están las cosas a nivel psicológico'", precisó a Efe la vicedirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano, Paloma García Ovejero.



"Había más de 70 periodistas a bordo escuchando y grabando. Una cosa es la palabra espontánea y otra la palabra escrita que queda registrada oficialmente", matizó.



Agregó que "es evidente que se revisan las pausas y las interjecciones, así como los datos que el papa cita de memoria, para ayudarle a reflejar exactamente lo que quería decir. En este caso, el ejemplo no se corresponde con el razonamiento; es decir, distorsionaba el sentido de la frase", agregó.



En el resto de la respuesta, el papa hablaba de la obligación de diálogo y de apoyo de la familia a los hijos homosexuales.



"Nunca diré que el silencio sea un remedio. Ignorar al hijo o hija con tendencia homosexual es una falta de paternidad y maternidad. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, como eres, yo soy tu padre, tu madre, hablemos", dijo.



Francisco ha defendido siempre el respeto hacia los homosexuales, aunque subrayando que sus uniones no pueden ser consideradas matrimonio.



Se recuerda su respuesta sobre este tema a su regreso de su primer viaje al extranjero, Brasil, en julio de 2013: "Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?".