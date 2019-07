Turquía seguirá perforando en aguas de Chipre si no hay gestión conjunta

EFE





El ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, ha advertido este domingo que Turquía continuará con las exploraciones de hidrocarburos en aguas de Chipre, si el Gobierno grecochipriota no acepta una propuesta de gestión conjunta de las riquezas naturales de la isla.



En un artículo publicado hoy en el diario turcochipriota Kibris Postasi, Çavusoglu recuerda que el líder turcochirpiota, Mustafa Akinci, envió ayer al dirigente grecochipriota, Nikos Anastasiadis, una propuesta para gestionar de forma conjunta la explotación de las reservas energéticas.



La propuesta "prevé una cooperación para beneficiarse de forma conjunta y simultánea de los yacimientos de hidrocarburos, compartiendo los ingresos", precisa el ministro.



Subraya que al ser turcochipriotas y grecochipriotas "socios de iguales derechos" en la isla, también las riquezas naturales marítimas son propiedad indivisible de ambas comunidades.



La presidencia de Chipre confirmó hoy en un comunicado que ha recibido la propuesta de una creación de un comité conjunto sobre hidrocarburos, gestionado a partes iguales por ambas comunidades, bajo los auspicios de Naciones Unidas y con la participación de la Unión Europea (UE) como observador.



Señaló que ha convocado para el próximo martes a los líderes de los partidos con representación parlamentaria para analizarla.



Hasta ahora, Anastasiadis ha rechazado compartir las reservas energéticas mientras no se haya solucionado el conflicto que divide esta isla en greco y turcochipriotas , desde que en 1974 el Ejército turco ocupó la parte septentrional de Chipre y en 1983 se declarara la República Turca del Norte de Chipre, sólo reconocida por Ankara.



Desde que Chipre empezó a licitar a empresas internacionales para la exploración de gas natural en aguas al sur de la isla, Ankara ha protestado contra esta iniciativa "unilateral" y este año ha enviado buques de exploración geológica y de perforación propios.



Çavusoglu dejó claro en su artículo que la exploración turca en aguas chipriotas, bajo una licencia formal del Gobierno norchipriota, es una medida de presión política.



"Mientras la parte grecochipriota no acepte una cooperación que incluya un mecanismo para la gestión conjunta de los hidrocarburos, mientras no establezca un mecanismo de cooperación como el previsto en la propuesta del 13 de junio, nosotros continuaremos con firmeza y sin cambios nuestras actividades en las zonas licitadas por la República Turca de Chipre del Norte", advierte el ministro.



El texto recuerda que actualmente, un buque sísmico y uno perforador se hallan en aguas chipriotas al este de la isla y otra nave perforadora a una mayor distancia al oeste, en una zona que Turquía reclama como parte de su plataforma continental, no relacionada con el conflicto chipriota.



La semana pasada, Bruselas exhortó a Turquía abandonar sus perforaciones al noreste de Chipre y se prevé que en la semana entrante la UE puedan decidir sanciones si Ankara persiste con su actitud.