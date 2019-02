Trump y Kim se volverán a reunir a solas durante 45 minutos el jueves

EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, mantendrán este jueves un segundo encuentro a solas, esta vez de 45 minutos, y posteriormente el mandatario estadounidense ofrecerá una rueda de prensa, informó hoy la Casa Blanca.



Según la agenda oficial de Trump, el encuentro a solas con Kim se producirá en el hotel Sofitel Metropole de la capital vietnamita entre las 9.00 y 9.45 horas (02.00 y 02.45 GMT).



Más adelante, ambos mandatarios, junto a sus respectivos equipos, tendrán "un encuentro bilateral ampliado" seguido por una comida de trabajo.



Según precisó la Casa Blanca, después Trump y Kim participarán en la firma de un acuerdo conjunto, del que no da detalles.



Finalmente, y antes de regresar a Washington, el presidente estadounidense ofrecerá una rueda de prensa para comentar los resultados de las reuniones con el líder norcoreano.



El encuentro de Hanói es la segunda reunión entra ambos líderes después de la histórica de Singapur de 2018.



Se espera que la declaración que resulte de esta cumbre sirva para impulsar el proceso de desnuclearización que se planteó en Singapur, y que apenas ha cosechado avances ante la falta de una hoja de ruta.



En ese sentido, se cree que Corea del Norte podría ofrecer un desarme parcial centrado en su complejo nuclear de Yongbyon, donde produce su combustible para bombas atómicas y el cual Kim ya se ofreció a desmantelar "permanentemente" a cambio de "medidas correspondientes" de la Casa Blanca.



Esas medidas podrían pasar por una relajación de sanciones que permita revivir proyectos de cooperación económica entre las dos Coreas, y una declaración política para dar portazo a la Guerra de Corea (1950-53), que concluyó con un alto el fuego y no un tratado de paz.



Al ser preguntado por la posibilidad de que ambos países firmen alguna declaración de paz bilateral, Trump se limitó a contestar "ya veremos", aunque en todo caso no cerró la puerta a rubricar un documento que podría ayudar a poner fin a la guerra que ambos países se declararon hace casi ya 70 años.