Trump se queja de que nadie le aplaudiría incluso si Putin le entregara Moscú

Trump se pronunció así en una serie de tuits después de despegar desde Glasgow (Escocia) rumbo a Helsinki, donde mañana celebrará su primera cumbre oficial con Putin.



"Me dirijo a Helsinki, Finlandia. Tengo ganas de reunirme mañana con el presidente Putin", escribió Trump desde el Air Force One.



"Por desgracia, no importa cómo de bien lo haga yo en la Cumbre, (incluso) si me dieran la gran ciudad de Moscú como desquite por todos los pecados y males cometidos a lo largo de los años por parte de Rusia, volvería y me criticarían diciendo que no es suficiente, ¡que también debería haber conseguido San Petersburgo!", agregó.



"¡Muchos de nuestros medios de comunicación son en efecto el enemigo del pueblo, y todo lo que saben hacer los demócratas es resistir y obstruir! Por eso hay tanto odio y desacuerdos en nuestro país, ¡pero en algún momento sanará!", concluyó.



Se espera que en la cumbre ambos líderes hablen sobre Siria, Ucrania, el control de armas y sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, un tema sobre el que Trump se ha mostrado escéptico y que ha motivado en EE.UU. una investigación sobre los lazos entre su entorno y Moscú.



Trump y Putin se reunirán a solas al comienzo de la cumbre, con la única compañía de sus intérpretes, y la cita concluirá con una declaración conjunta y una conferencia de prensa de ambos presidentes en el Palacio Presidencial de Helsinki.



En una entrevista emitida hoy por la cadena de televisión estadounidense CBS News, Trump no quiso aclarar cuáles son sus objetivos para la cumbre, que ha presentado como poco más que una oportunidad para conocer mejor a Putin.



"Voy con pocas expectativas. No voy con expectativas altas", dijo Trump en la entrevista.



"Pero creo en tener reuniones con Rusia, China o Corea del Norte. No va a salir nada malo de ello, y quizá salga algo bueno", agregó.