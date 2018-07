Trump inicia gira europea en medio de tensiones con la UE

Servicios internacionales

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inició ayer su gira por Europa en medio de fuertes tensiones con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea (UE).

Desde la pugna arancelaria con sus aliados europeos hasta las exigencias de aumentar el gasto militar para la Alianza Atlántica, Trump llega al viejo continente en un escenario que podría complicar aún más la relaciones con los países de Europa occidental.

ENCUENTRO PUTIN-TRUMP El líder estadounidense se reunirá con Putin el próximo 16 de julio El encuentro, que será en la capital finesa, es la primera cumbre bilateral que celebran los mandatarios de las dos grandes potencias, y tendrá lugar en medio de fuertes diferencias entre Moscú y Washington. A esto se suma las acusaciones vertidas contra Trump por parte de sus detractores, quienes aseguran existe un ‘vínculo' entre Trump y el Kremlin.

Según reportes de la agencia EFE , un día antes de reunirse en Bruselas con los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, de cara a la cumbre del pacto militar que inicia hoy, Trump no dudó en repetir sus habituales críticas a los miembros de esa organización, mientras se mostraba esperanzado sobre el resultado de su cumbre con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el plato fuerte de la gira del mandatario estadounidense.

Tras largos meses de negociaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin, Putin y Trump tienen prevista su reunión para el próximo lunes en Helsinki (Finlandia).

Otra parada importante del presidente estadounidense será en Londres, siendo su primera visita a las islas británicas y donde será recibido por la primer ministra, Theresa May, que enfrenta una crisis por las diferencias en su gabinete en torno a la estrategia del brexit .

‘Tengo (en este viaje) a la (cumbre de la) OTAN, tengo al Reino Unido, que está con cierta agitación, y tengo a Putin. Francamente, Putin puede ser el más fácil de todos. ¿Quién lo habría pensado?', dijo Trump a los periodistas poco antes de embarcar en su avión presidencial Air Force One rumbo a Bruselas.

El mandatario insistió en que todos los miembros de la OTAN deberían aportar al menos el 2% de su producto interior bruto (PIB) a la defensa común, para reducir la carga financiera estadounidense.

‘La OTAN no nos ha tratado de forma justa, pero creo que lo resolveremos de alguna forma', aseguró a los periodistas.

‘Muchos países de la OTAN, a los que se espera que nosotros defendamos, no solo no llegan a su compromiso actual del 2% (que es bajo), sino que también son morosos y deben varios años en pagos que no se han hecho. ¿Se lo reembolsarán a EE.UU.?', tuiteó luego el presidente, poco antes de aterrizar en la capital belga.

‘UNIDAD' EN EUROPA

Por su parte, los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN esperan aprobar medidas clave para su seguridad en Europa y frente a las amenazas terroristas, al margen de las diferencias con Washington, así lo dejó ver ayer el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

‘Una de mis principales responsabilidades es que, mientras los acuerdos sobre comercio sigan sin resolverse, minimicemos el efecto negativo en la cooperación dentro de la OTAN', dijo ayer Stoltenberg, quien reconoció que los ‘desacuerdos' con Trump abarcan áreas como el comercio, el cambio climático o el acuerdo nuclear iraní.

En todo caso, se mostró convencido de que la cumbre será un éxito pese a los ‘diferentes puntos de vista entre aliados en diferentes asuntos'.

Entre los acuerdos que se esperan salgan aprobados por los países miembros de la alianza, está el respaldo a una nueva misión de formación militar en Irak para ‘evitar que vuelvan a emerger grupos terroristas o el Estado Islámico', y dar luz verde a un mayor apoyo a países como Túnez y Jordania.

Además, los líderes adoptarán una iniciativa de cara a lograr, para 2020, 30 batallones mecanizados, 30 escuadrones aéreos y 30 buques de combate disponibles en un plazo de hasta 30 días.

Igualmente, acordarán una nueva estructura de mando de la OTAN que incluirá un cuartel para el Atlántico en Norfolk (Virginia, EE.UU.) y un centro de movilidad militar en Ulm (Alemania).

En ese contexto, Stoltenberg consideró que el encuentro entre el líder estadounidenses y su homólogo ruso, ‘va totalmente en línea con las políticas de la OTAN' sobre Rusia, basadas en combinar la defensa y el diálogo.

‘Necesitamos diálogo con Rusia en muchos niveles diferentes mientras intentamos lograr una mejor relación', comentó.