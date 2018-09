Trump celebra la ausencia de misiles nucleares en desfile militar norcoreano

"Corea del Norte acaba de celebrar su desfile en conmemoración del 70 aniversario, sin el habitual despliegue de misiles nucleares", señaló Trump en Twitter.



El mandatario estadounidense destacó un mensaje que atribuyó al canal Fox News, en el que se asegura que "expertos creen que Corea del Norte ha suprimido los misiles nucleares para mostrar su compromiso con la desnuclearización al presidente (Trump)".



El presidente consideró que el tema central de la parada militar norcoreana fueron "la paz y el desarrollo económico", por lo que tuvo palabras de agradecimiento para el líder norcoreano, Kim Jong-un, con quien mantuvo un encuentro histórico el pasado 12 de junio en Singapur.



"Gracias líder Kim. Le hemos demostrado a todo el mundo que estaban equivocados. ¡No hay nada como un buen diálogo entre dos personas que se agradan! Mucho mejor que antes de que yo asumiera la Presidencia", concluyó Trump.



El líder norcoreano presidió el desfile pero no pronunció ningún discurso y las autoridades optaron por no mostrar misiles balísticos intercontinentales o de alcance medio.



Tras el encuentro entre los dos gobernantes, ambos países han escenificado algunos desencuentros derivados de las mutuas acusaciones de no estar realizando progresos suficientes en los acuerdos alcanzados en Singapur.



A finales de agosto, Trump decidió cancelar el viaje que el secretario de Estado, Mike Pompeo, tenía previsto realizar a Corea del Norte debido, precisamente, a esa falta de "progresos".



Kim ha reiterado su compromiso con el desmantelamiento de su programa de armas atómicas algo que, según señalaran hace apenas unos días fuentes de la Oficina de Seguridad Nacional surcoreana, debería ocurrir durante el primer mandato de Trump.



Trump afirmó este pasado viernes que Kim le había enviado otra carta que espera recibir pronto y que confiaba en que fuera una misiva "positiva" que ayude a desbloquear el diálogo bilateral entre ambos países.