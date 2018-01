Trump califica de "rumor falso" que haya tensiones entre Washington y Londres

EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó hoy que él y la primera ministra británica, Theresa May tienen una muy buena relación, a la vez que calificó de "rumor falso" que haya tensiones en las relaciones entre Washington y Londres.

Ambos mandatarios se reunieron hoy en una sala de conferencias del Foro Económico Mundial (FEM), en la que May también reafirmó la relación especial entre ambos países.

En el encuentro el mandatario estadounidense aseguró que él y May "están en la misma onda en cada aspecto".

Los dos "se aprecian el uno y el otro mucho" y que ambos países "están unidos" en asuntos militares.

En la reunión, Trump miró a May y le dijo que no había ningún posible escenario en el que EEUU no estaría al lado de los británicos.

May visitó a Trump a finales de enero de 2017 en la Casa Blanca, y Londres estaba a la espera de una visita del presidente de EEUU este mismo mes de enero, pero éste canceló el viaje para asistir a la apertura de la nueva embajada en el Reino Unido, tras quejarse de su coste y su ubicación.

La primera ministra británica, quien reafirmó la relación especial entre ambos, dijo que actualmente ambos están abordando la posibilidad de una visita de Estado de Trump al Reino Unido, algo que el líder estadounidense confirmó con gestos.

En el encuentro, Trump y May tenían previsto abordar el conflicto en Siria y formas de hacer frente a los fallos que tiene, según EEUU, el acuerdo nuclear con Irán, explicó McMaster.

A Trump le acompañaron en la reunión bilateral el director del Consejo Económico Nacional presidencial, Gary Cohn, el secretario de Estado, Rex Tillerson, el asesor de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, y la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.