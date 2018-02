Sube la tensión entre Turquía y Siria por Afrín

Servicios internacionales

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, amenazó al Gobierno sirio de no intervenir en la campaña militar en la región de Afrín luego que Damasco anunciara que enviaría tropas a dicha zona tras alcanzar un acuerdo con las milicias kurdosirias a las que Ankara considera como una organización terrorista.

En una conversación con el presidente ruso, Vladimir Putin, aliado de Damasco, Erdogan dijo que ‘si el régimen sirio elige este camino, habrá consecuencias', según informa la cadena turca NTV .

CAMPAÑA Turquía dio inicio a una operación militar en Afrín el pasado 20 de enero El Gobierno turco afirma que se ha hecho con el control del 15% del territorio de Afrín, controlado por las milicias kurdosirias. Las Unidades de Protección Popular son consideradas como una organización terrorista por Ankara.

El mandatario turco se refirió así al anuncio del Gobierno de Bachar al-Asad, el cual aseguró que ha llegado a un acuerdo para respaldar a las Unidades de Protección Popular (YPG), enfrentadas a Turquía en el noreste de Siria desde enero.

En la conversación los dos líderes también aprovecharon para acordaron reforzar la cooperación entre ambas naciones conforme a los acuerdos de Astaná para promover el proceso de paz en Siria, informó el Kremlin.

‘Los presidentes confirmaron su disposición a coordinar de cerca los esfuerzos de Rusia, Turquía e Irán para garantizar una operación eficiente en las zonas de distensión e impulsar el proceso político', según el comunicado del Kremlin, reporta la agencia Xinhua .

EL ACUERDO

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos señaló que el supuesto pacto alcanzado entre las YPG y el Gobierno de Damasco no ha sido confirmada por la administración autónoma kurdosiria ni por las propias YPG.

Un responsable de dicha administración, Sihanuk Dibo, dijo a Efe por teléfono que ‘hasta ahora no hay ningún acuerdo entre las autoridades de Siria ni de la Federación Democrática del Norte de Siria (como los kurdos denominan a su autoproclamado sistema federal), no hay nada de nada'.

Horas antes de conocerse las declaraciones de Erdogan, el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, había declarado durante una visita a Jordania que el Gobierno turco aceptaría la presencia de tropas sirias en Afrín, siempre que fuera para expulsar a las milicias kurdas.

No obstante, el portavoz del Gobierno de Turquía, Bekir Bozdag, desmintió que el régimen sirio esté enviando tropas o milicianos a Afrín.

‘Esta noticia ha salido en la agencia oficial siria SANA , pero no ha sido confirmada por las autoridades. No refleja la realidad. No tiene relación con la realidad, y nuestros servicios de seguridad no han detectado nada', dijo Bozdag.

El Gobierno turco afirma además que desde el inicio de la campaña militar en Afrín, que tuvo lugar el 20 de enero, Ankara se ha hecho con el control del 15% del territorio de dicha región.

De acuerdo al diario turco Hürriyet las tropas turcas se han apoderado de 372 localidades habitadas, entre ellas 70 ‘puntos estratégicos'. Además 32 soldados turcos han perdido la vida.

Turquía y EE.UU. normalizan relaciones

Turquía y Estados Unidos (EE.UU.) establecerán un mecanismo trilateral para abordar los problemas bilaterales y normalizar sus lazos, según señaló el primer ministro turco, Binali Yildirim.

Durante el vuelo de regreso de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Yildirim dijo que el mecanismo incluirá tres grupos de trabajo: uno de ministros de Defensa, uno de ministros de Relaciones Exteriores y de jefes de inteligencia y uno más de primeros ministros.

Turquía y EE.UU. acordaron establecer grupos de trabajo para manejar las áreas problemáticas, durante una visita crítica del secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, a Ankara, los días 15 y 16 de febrero.

El retiro de los milicianos kurdos sirios de las Unidades de Protección Popular (YPG) del poblado de Manbij en Siria ‘es un paso', declaró Yildirim.

Las YPG son consideradas por Ankara como afiliadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, organización catalogada por Turquía como terrorista.