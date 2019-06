El Salvador rompe relación con República Saharaui y la refuerza con Marruecos

EFE





El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este sábado la ruptura de relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática, que reivindica la independencia de la antigua colonia española del Sahara Occidental, un territorio ocupado por Marruecos.



"Este día hemos decidido dar por terminadas nuestras relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática. Es decir El Salvador rompe inmediatamente relaciones con ellos y al mismo tiempo hemos firmado un acuerdo de cooperación con Marruecos", dijo el mandatario durante una conferencia de prensa brindada en la Casa Presidencial.



Bukele explicó que la relación con la República Árabe Saharaui había "debilitado" los nexos con Marruecos, razón por la que se tomó la decisión terminar con el vínculo.



"La relación con Marruecos se vio debilitada desde hace mucho tiempo, no solo con Marruecos, sino con todo el mundo Árabe por una decisión (establecer relaciones con la República Árabe Saharaui) que no tuvo sentido, no sé por qué lo hicieron, me imagino que fue por cuestiones ideológicas y no por cuestiones reales o de diplomacia real", expresó el jefe de Estado.



La Cancillería de El Salvador, país presidido desde el 1 de junio por el derechista Bukele, avisó a comienzos de mes al Gobierno de Marruecos que estaba evaluando las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática como parte de la elaboración de su "nueva política exterior".



Marruecos ocupó de manera unilateral el Sahara Occidental en febrero de 1976, tras la retirada de España y en virtud de los Acuerdos de Madrid, suscritos en noviembre de 1975 por ambos países y Mauritania.



El conflicto del Sáhara lleva años en un bloqueo absoluto, pues el Frente Polisario, brazo armado de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), exige un referéndum de autodeterminación con opción de independencia, mientras que Marruecos contempla únicamente la iniciativa de la autonomía del territorio bajo soberanía marroquí.



A finales de noviembre de 2010, cuando el país centroamericano era gobernado por el izquierdista Mauricio Funes (2009-2014), El Salvador y la República Árabe Saharaui Democrática intercambiaron embajadores por primera vez desde 1989, cuando establecieron relaciones diplomáticas.



Bukele señaló hoy que "El Salvador, de alguna manera, reconoció a una república que no existe, que no tiene ni territorio, ni personas y que es una república virtual".



Con la finalización de los nexos con la República Árabe Saharaui "nos estamos abriendo a relaciones diplomáticas reales y duraderas con todo el mundo Árabe y en especial con Marruecos", agregó.



Añadió que el acuerdo de cooperación firmado hoy con Marruecos "incluye apoyo en muchas áreas, como en la agricultura y la salud, y beneficiará al crecimiento económico del país".



"Creo que estamos haciendo lo correcto. Cortamos relaciones con la República Árabe Saharaui, pero fortalecemos y firmamos un excelente convenio con Marruecos (...) creo que son excelentes noticias para el pueblo salvadoreño", concluyó el mandatario.



En 1991, tras 16 años de guerra, Marruecos y el Frente Polisario firmaron un acuerdo de alto el fuego que incluía el compromiso de celebrar un referéndum sobre la posible autodeterminación de la antigua colonia española, que no se ha celebrado aún, entre otros motivos por las reticencias burocráticas esgrimidas por los marroquíes.



El Consejo de Seguridad de la ONU ha llamado a Marruecos y al Frente Polisario a continuar con las negociaciones "sin condiciones y de buena fe" y subrayado la importancia de un "compromiso renovado" para hacer avanzar el proceso político.