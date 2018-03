Rusia debe 'irse y callarse', Gavin Williamson

EFE

El ministro de Defensa británico, Gavin Williamson, alertó hoy de que "Rusia es capaz de mucho mas", en referencia al ataque contra el exespia Sergei Skripal y su hija Yulia con un agente nervioso el pasado 4 de marzo.



Williamson indicó que "no hay duda" de que Rusia está detrás de lo sucedido en la ciudad de Salisbury (sur de Inglaterra) y que el Reino Unido "tiene que responder".



Ante este ataque, el titular de Defensa anunció una inversión de 48 millones de libras (54 millones de euros) para la construcción de un nuevo centro de defensa de armas químicas e indicó que miles de tropas británicas serán vacunadas por precaución contra el ántrax.



"Si dudábamos de la amenaza que supone Rusia para nuestros ciudadanos, sólo tenemos que ver el imprudente ataque de Salisbury", señaló Williamson, que espetó a ese país que debería "irse y callarse".



Según Williamson, Rusia es "capaz de mucho más" y puso como ejemplo "su implicación en la guerra de Siria", así como sus "intentos" de interferir en las políticas de otras naciones.



El ministro declaró que "la amenaza no proviene sólo de Rusia, sino también de otros países" como Corea del Norte.



El nuevo centro de defensa de armas químicas servirá como apoyo al Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa de Porton Down, en el condado inglés de Wilthsire, que es el centro de investigación militar que identificó la sustancia con la que Skripal y su hija fueron envenenados, dijo el ministro.



Williamson advirtió de que el Reino Unido ha llegado a un "importante momento" de su historia, en el que se plantea una encrucijada en la que la nación debe decidir si "sentarse" y dejar que los acontecimientos le "sobrepasen" o "dar un paso adelante".



"En un momento en el que los ojos del mundo están sobre nosotros por el ´brexit´, dad por seguro que nuestros adversarios nos observan incluso más de cerca que nuestros aliados", manifestó en una rueda de prensa ofrecida en la ciudad inglesa de Bristol.



"Este es nuestro momento para retener nuestra ventaja competitiva", aseveró.



Preguntado sobre si opina que el Reino Unido y Rusia están entrando en una nueva "Guerra Fría", el ministro indicó que "hay que asumir que las relaciones no son buenas ahora mismo", y dijo que, en su opinión, "Rusia ha tomado una deliberada decisión política al atacar al Reino Unido".



La primera ministra británica, Theresa May, anunció ayer la expulsión de 23 diplomáticos rusos, después de que Moscú no aclarara el envenenamiento del exespía ruso y su hija -que continúan ingresados en estado grave- con un agente nervioso de fabricación rusa.