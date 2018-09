Rusia advierte a Google contra la injerencia en comicios regionales y locales

La Comisión Electoral Central (CEC) remitió una carta al director de la compañía estadounidense, Larry Page, en la que le llama a respetar la legislación rusa, en particular, en relación con uno de sus servicios, YouTube.



Recuerda que el líder de la oposición extraparlamentaria rusa, Alexéi Navalni, utiliza los instrumentos que ofrece YouTube para colgar información política sobre la jornada electoral, algo prohibido por ley en este país.



Navalni, al que las autoridades impiden presentar su candidatura electoral debido a sus antecedentes penales, tiene en YouTube un canal de televisión en el que acostumbra a convocar a sus partidarios a participar en manifestaciones antigubernamentales.



En particular, el conocido opositor ha convocado una protesta para el próximo domingo, coincidiendo con las elecciones en Moscú y en otras ciudades y regiones rusas, contra la controvertida reforma de pensiones, que es rechazada por la gran mayoría de los rusos.



El regulador ruso de medios de comunicación, Roskomnadzor, informó hoy de que también ha enviado una misiva a Google en la que acusa a la compañía estadounidense de acoger contenido ilegal que viola la legislación electoral.



Estimó en más de 40 los canales de YouTube que propagan, tanto a nivel federal como regional, informaciones que llaman abiertamente a violar la ley y calificó al servicio de Google de "eslabón unificador" de la propaganda en favor del comportamiento antisocial durante la jornada electoral.



También denunció que Google ofrece "posibilidades prácticamente ilimitadas" a aquellos individuos interesados en "la desestabilización de la situación en Rusia", en clara alusión a la oposición radical al presidente ruso, Vladímir Putin.



"Hemos advertido a las compañías extranjeras, entre ellas Google, que es inaceptable que permitan el uso de sus servicios para que se realicen actos ilícitos en territorio ruso", dijo Vadim Subbotin, subdirector de Roskomnadzor, a la prensa.



Con todo, agregó: "No estamos hablando de bloquear YouTube en territorio ruso. Veremos la reacción de Google. Por ahora, no ha habido respuesta oficial".