Renzi a sus colegas críticos: "Quien quiera apoyar a la derecha, que lo diga"

El líder del Partido Demócrata (PD) italiano, Matteo Renzi, lamentó hoy las críticas de algunos colegas por no dimitir inmediatamente tras su derrota en las elecciones e instó a que "hablen" quienes quieran apoyar a la derecha, que ganó sin mayoría.

"Las elecciones han acabado, el PD ha perdido. Hay que pasar página. Dejo la guía del partido. No entiendo las polémicas internas (...), ¿aún me atacáis?", escribió en Facebook el ex primer ministro, que pretende dimitir como secretario del PD una vez se forme Gobierno.

Su decisión se produce a raíz de que su partido haya perdido en las elecciones con unos pésimos resultados: un 19,12 % de los votos en el Senado y un 18,72 % en la Cámara de los Diputados, lo que suma solo 129 escaños de los 950 repartidos entre ambas sedes.

Renzi opinó que, en los próximos años, el PD "deberá estar en la oposición a los extremistas", es decir, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), el partido más votado en solitario, y la coalición de derechas del ex primer ministro Silvio Berlusconi y la xenófoba Liga Norte.

Apuntó que estos partidos "representan los valores contrarios" al PD y les acusó de ser "antieuropeistas, antipolíticos", y de usar "un lenguaje de odio".

"Que formen Gobierno ellos si pueden. Nosotros nos quedamos fuera", apuntó, en alusión al escenario de difícil gobernabilidad tras los comicios, en el que ninguna fuerza tiene mayoría para gobernar, por lo que serán necesarios los pactos.

Y pidió a aquellos miembros demócratas que piensen de un modo distinto y pretendan apoyar la formación de un gobierno de los mencionados partidos "que hablen" en la reunión que el partido celebrará el próximo lunes 12 de marzo.

"Sin hastío, sin insultos, sin polémicas. Quien quiera que el PD apoye a las derechas o al M5S, que lo diga. Personalmente creo que sería un error clamoroso y trágico", opinó Renzi.

Por otro lado, atajó la visión de los analistas políticos, que sospechan que su anuncio de dimisión pueda ser una táctica para imponer al PD su negativa a los pactos con la derecha y los antisistema del M5S durante la ronda de consultas.

"Hay quien dice que la dimisión sería una treta, otros que me iré a esquiar (durante la ronda). La dimisión es cierta, la noticia es falsa", aclaró, para después expresar su "asombro" por las noticias y el interés que él suscita en los medios de comunicación.

"Hablar sobre mí -una vez más- es inexplicable. Son otros, ahora, quienes guían el país. Ocupaos de ellos, amigos de la información", reclamó Renzi, que una vez deje la dirección del partido se limitará a ocupar el escaño de senador que ha logrado en las elecciones.