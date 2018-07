Renuncian presidentes del Poder Judicial y Consejo de Magistratura de Perú

EFE

Los presidentes del Poder Judicial de Perú, Duberlí Rodríguez, y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, renunciaron hoy a sus cargos de manera irrevocable, en medio de una crisis por casos de corrupción que implican a altos miembros de la Judicatura.



"Titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, presenta su renuncia irrevocable a la presidencia de este poder del Estado", informó el Poder Judicial en su cuenta en la red social Twitter.



La información fue acompañada por la carta de renuncia presentada por Rodríguez y dirigida al juez decano de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Távara.



"Dada la crisis institucional que atraviesa el Poder Judicial, presento mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia de la República, así como del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial", señaló el magistrado.



Rodríguez añadió que las razones de su decisión "serán expuestas en la novena sesión extraordinaria de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia", que ha sido convocada para la tarde de hoy.



Medios locales indicaron que el magistrado decidió renunciar al cargo tras haber sido conminado a tomar esa decisión en una reunión que sostuvo durante la noche del miércoles con los magistrados supremos y ante la posible publicación de otros audios que revelan más casos de corrupción en la Judicatura.



Poco antes, el presidente del CNM, Orlando Velásquez, convocó a una rueda de prensa para también anunciar su renuncia irrevocable, junto a otros dos miembros de esa institución, seriamente cuestionada por los casos de corrupción.



En su rueda de prensa, el magistrado señaló que han decidido dar "un paso al costado" luego de considerar que son un "obstáculo para lo que los moralistas quieren hacer", tras indicar que en una presentación que hicieron el miércoles ante el Congreso no se aceptaron sus argumentos de defensa.



Según agregó, junto a él también presentaron su renuncia los consejeros Maritza Aragón y Hebert Marcelo, mientras que los también magistrados Iván Noguera no dimitió y Baltazar Morales no asistió hoy a la institución.



El escándalo de corrupción se hizo público la pasada semana, con la publicación de una serie de escuchas telefónicas que revelaron una amplia red de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación en las más altas instancias de la judicatura, que incluye a altos magistrados, empresarios y políticos.



Las escuchas le costaron el cargo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, protagonista de un audio, y a cinco jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao, entre ellos su presidente, Walter Ríos, que pedía un soborno de al menos 10.000 dólares a cambio de favorecer el nombramiento de un fiscal.



También a los consejeros del CNM Guido Aguila y Julio Gutiérrez, mientras que su compañero Iván Noguera es investigado en el Parlamento.



Otro de los involucrados es el suspendido juez supremo César Hinostroza, quien incluso ofreció absolver al violador de una menor de 11 años y coordinó reuniones con una "Señora K" de la "fuerza número uno", nombre en clave que presumiblemente puede referirse a Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular, según han comentado medios y políticos locales.



Esta crisis llevó a que este miércoles todos los miembros del CNM pusieran sus cargos a disposición del Congreso, que el viernes se reunirá en un pleno extraordinario convocado por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, para ahora decidir si rechaza la renuncia y destituye a los magistrados.



El Poder Judicial fue declarado en emergencia este miércoles por Rodríguez, mientras que el CNM suspendió al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Adolfo Castillo, investigado por presuntas irregularidades en la inscripción de un partido con miras a las elecciones regionales y locales de octubre.



Los casos de corrupción han generado un gran rechazo ciudadano y para hoy se ha convocado a una manifestación nacional de protesta, que en Lima reunirá a organizaciones sociales y civiles, gremios, centrales sindicales, estudiantes y miembros de agrupaciones políticas.