Rajoy respeta a la justicia alemana y asegura que no ha hablado con Merkel

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, expresó hoy su respeto a todas las decisiones judiciales, tanto españolas como alemanas, y aseguró que no ha hablado con la canciller alemana, Angela Merkel, sobre la situación del expresidente catalán Carles Puigdemont.



Rajoy, en declaraciones a la prensa durante su participación en una Convención del gubernamental PP (centroderecha), fue preguntado por la decisión de la Justicia alemana de liberar a Puigdemont, arrestado en ese país en virtud de una orden europea de detención solicitada por España, y de no considerar su extradición por un presunto delito de rebelión.



Rajoy explicó que el Gobierno español asumió su responsabilidad al poner en marcha las medidas que marcan la Constitución, al cesar al gobierno catalán el pasado mes de octubre tras la declaración de independencia, para restablecer la legalidad en Cataluña y expresó la necesidad de que se forme un Ejecutivo que necesita de un candidato viable y que cumpla la ley.



"Lo demás son decisiones judiciales y siempre he dicho y reitero ahora que las decisiones judiciales se cumplen y se acatan porque ese es el Estado de Derecho y el imperio de la ley", añadió.



Y se cumplen, agregó, tanto las decisiones de los tribunales españoles como las que adopten los de otros países.



Puigdemont salió ayer en libertad bajo fianza después de estar doce días en la cárcel de Neumünster (Alemania), tras su detención en ese país.



Rajoy señaló que ahora hay una situación judicial en Alemania sobre la que recordó que el Tribunal Supremo ha dicho que está estudiando la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo.



De la misma forma, recordó que la Fiscalía alemana ha apoyado a la española y al Tribunal Supremo.



El presidente del Gobierno español recalcó que Puigdemont es una persona que en España está procesada y es prófugo de la Justicia.



Además, aseguró que no ha hablado con Merkel en relación con este asunto ni tiene pensando hacerlo porque se trata de una cuestión que es competencia de los tribunales.



"Hay separación de poderes y los gobiernos no intervienen para nada en este asunto. El tema es absolutamente judicial", resaltó.