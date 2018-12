Putin apoya repliegue de tropas de EEUU de Siria, pero duda que se cumpla

EFE

El presidente ruso, Vladímir Putin, expresó hoy su apoyo al repliegue de las tropas de EEUU de Siria, aunque recordó que lo mismo viene anunciando en Afganistán desde hace 17 años y éstas permanecen en ese país.



"Si EEUU ha decidido retirar sus tropas de Siria, entonces es el paso correcto ¿Es necesaria la presencia de tropas estadounidenses? No, yo creo que no", dijo Putin durante su multitudinaria rueda de prensa anual.



Putin subrayó que la presencia de tropas estadounidenses en el país árabe carece de sentido cuando todo apunta a que Siria se encuentra a punto de comenzar un proceso de arreglo político tras la guerra que comenzó en marzo de 2011.



Pero dijo que Rusia no tiene de momento "indicios" de que la retirada estadounidense vaya a ocurrir pronto y subrayó que la presencia del Ejército norteamericano en el país árabe, que tachó de "ilegítima", no fue sancionada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y tampoco por invitación del régimen de Bachar al Asad, aliado de Moscú.



"En cuanto al repliegue de las tropas estadounidenses, yo no sé lo que es eso. EEUU está presente en, digamos, Afganistán. ¿Por cuánto tiempo? 17 años. Y casi cada año dicen que sacarán sus tropas. Por el momento, siguen allí", comentó.



Rusia ha abogado siempre por la retirada de las tropas de EEUU, a las que acusa de ayudar a los grupos yihadistas que combaten al régimen de Al Asad y de poner trabas al arreglo del conflicto.



Putin coincidió con el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, en que el grupo yihadista Estado Islámico ha sufrido "importantes reveses" en Siria, y a manos de las tropas rusas, aunque advirtió del peligro de que los grupos radicales que han combatido en Siria se trasladen a otros países de la zona, como Afganistán.



"Ese es un gran peligro para todos nosotros, para Rusia y para EEUU, para Europa y para los países asiáticos y centroasiáticos", afirmó el líder ruso, quien calificó de "constructivo" el diálogo militar con Washington para la lucha contra el terrorismo en territorio sirio, pese a las "contradicciones" existentes.



A su vez, destacó que Rusia ya ha consensuado la lista del comité constitucional sirio con Al Asad, pero que el emisario de la ONU, Staffan de Mistura, ha adoptado una postura de espera, lo que podría ralentizar el proceso.



"Al Asad propuso sus 50 personas y participó en la elaboración de la lista de otras 50 personas de la sociedad civil. Y eso pese a que no todos le gustan. Pero, a pesar de todo, lo aceptó", dijo.