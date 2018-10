Primera ministra del Reino Unido confía en el éxito del ‘brexit'

Servicios internacionales

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó que confía en que el brexit será un éxito, ‘independientemente' del resultado de las negociaciones con la Unión Europea (UE), que atraviesan un momento crítico.

En una entrevista en la cadena pública BBC , la ‘premier' aseguró que ‘cree' en un brexit que responda al voto de los británicos en el referéndum del 23 de junio de 2016 y, al mismo tiempo, ‘proteja la unidad del país y los empleos'.

La política conservadora afirmó que es ‘ambiciosa' con el Reino Unido e insistió en la idoneidad de su plan de Chequers para abandonar el bloque comunitario, pese a que los Veintisiete ya han mostrado su negativa a los puntos clave de esa propuesta.

May reconoció en la BBC que los meses finales de las negociaciones con Bruselas van a ser ‘los más duros', pero que su Ejecutivo seguirá centrándose en ‘llegar a un buen acuerdo'.

‘Lo que me mueve y lo que mueve al Gobierno es el interés nacional', señaló, al tiempo que instó a la UE ha presentar sus contrapropuestas a su plan, si es que las tiene.

Desde ayer la primera ministra encara una semana decisiva dentro de su partido, que celebra su conferencia anual en la ciudad inglesa de Birmingham, informa Efe .

May apeló el domingo a la unidad de su formación política, que se encuentra inmerso en profundas discrepancias sobre el brexit , para conseguir el ‘mejor acuerdo' para el Reino Unido.

Y es que el tiempo es decisivo para May, pues según un estudio divulgado el domingo por el Centro para la Reforma Europea (CER), el brexit le cuesta 500 millones de libras (560 millones de euros) a la semana al Reino Unido.

De acuerdo a los datos revelados por este think tank y recogidos por el diario The Guardian , la economía británica es un 2.5% menor de lo que sería en estos momentos si en el referéndum del 23 de julio de 2016 no hubiera ganado la opción de abandonar la Unión.

Las finanzas públicas, prosigue el estudio, se han reducido en 26,000 millones de libras (29,150 millones de euros) al año, lo que equivale a más de la mitad del presupuesto de Defensa del país.

Una cantidad que contrasta, según The Guardian , con el ‘dividendo' de 350 millones de libras (392 millones de euros) que la campaña por la salida del bloque comunitario prometió antes del plebiscito de hace dos años.

Además, el think tank señala que el déficit del país habría bajado al 0.1% del PIB si el Reino Unido no hubiera votado por desvincularse de la UE.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores del CER crearon un modelo de cómo se habría desarrollado la economía del Reino Unido si la opción ‘Remain' (permanencia) se hubiera impuesto.