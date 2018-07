Ex primer ministro paquistaní Nawaz Sharif condenado a 10 años por corrupción

"La defensa no ha sido capaz de demostrar cómo fueron adquiridos los pisos y cuál fue la fuente del dinero", dijo a Efe el fiscal del caso Sardar Muzaffar, quien añadió que se ha ordenado la incautación de las propiedades adquiridas por la familia del político en 1993.



El juez del Buró de Responsabilidad Nacional (NAB, órgano anticorrupción) Mohamed Bashir sentenció además a siete años de prisión a la hija de Sharif, Maryam, también por la propiedad de los pisos y a un año más por presentar documentos falsos.



El marido de Maryam, Mohamed Safdar Awan, ha sido condenado también a un año de cárcel por no cooperar.



A las condenas de prisión se sumó una multa al ex primer ministro de 8 millones de libras (9 millones de euros) y otra a su hija de 2 millones de libras (unos 2,5 millones de euros).



Sharif, de 68 años, se encuentra en Londres acompañando a su esposa enferma de cáncer y fue inhabilitado en julio de 2017 por el Tribunal Supremo por no desvelar un sueldo que recibió de una empresa de un hijo, una irregularidad desvelada durante una investigación iniciada a raíz de los Papeles de Panamá.



Esos documentos revelaron en abril de 2016 que tres de los cuatro hijos de Sharif crearon compañías en las Islas Vírgenes británicas con las que controlaban propiedades en Londres, lo que llevó al Supremo a poner en marcha un investigación tras un año de protestas de la oposición.



Nawaz y sus hijos hacen frente a otros dos casos de corrupción, que continúan su curso en el mismo tribunal del NAB.



La sentencia impide a Maryam, considerada sucesora política de Nawaz, presentarse a las elecciones generales del 25 de julio, en un nuevo golpe para la formación Liga Musulmana de Pakistán (PML-N), que ha visto a varios de sus miembros encarcelados o acusados de corrupción en los últimos meses.



Nawaz ha denunciado que fue inhabilitado porque su Gobierno acusó de traición ante los tribunales al exdictador militar Pervez Musharraf.