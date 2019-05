Periodistas de diario ruso Kommersant renuncian en masa por despido de colegas

EFE





Los periodistas de la sección de Política del influyente diario ruso "Kommersant" presentaron hoy su dimisión por el despido de dos redactores que habían escrito un artículo sobre una eventual sustitución de la presidenta del Senado, Valentina Matviyenko.



El redactor jefe adjunto del periódico, Gleb Cherkasov, señaló en su página de Facebook que, tras el despido de Iván Safránov y Maxim Ivanov, él y otros nueve periodistas han presentado sus renuncias al diario, en lo que para algunos ha sido censura y para otros una violación de los estándares editoriales.



Safránov indicó en Facebook que fue despedido junto a Ivanov tras quejarse los dueños del diario de un artículo escrito en abril pasado por ellos y otros tres autores en el que indicaban que Matviyenko sería sustituida "en los próximos meses", apoyándose en varias fuentes gubernamentales.



El propietario del diario, especializado en política y economía, es el oligarca Alisher Usmánov, uno de los hombres más ricos de este país.



El Kremlin dijo que no estaba al tanto de ningún cambio y el Parlamento ruso desechó la información como un rumor, según indica el diario "The Moscow Times" en su edición digital.



"Nos desligamos de los periodistas, porque se violaron los estándares editoriales de 'Kommersant' durante la preparación de la nota", declaró al diario económico "Védomosti" el director general y editor jefe del periódico, Vladímir Zhelonkin.



No reveló en qué consistía tal violación y se negó a comentar sobre la interferencia de los accionistas, señala "Védomosti".



El líder opositor ruso Alexéi Navalni apoyó en Facebook a los periodistas del "Kommersant", a los que siempre ha criticado por ser "esclavos de Usmánov".



"La dignidad ha vencido. En señal de protesta contra la censura y el despido de sus colegas del 'Kommersant' se fue todo el departamento de Política", escribió.



Safránov señaló que durante sus diez años en el periódico ha escrito noticias "sobre decenas y cientos de despidos de funcionarios, directivos de diferentes niveles, cambios de personal en empresas privadas y diversas agencias comerciales" y nunca su empleador había tomado una decisión tan drástica.



Tras tomar la sección de Política la decisión de renunciar en protesta al despido de Safránov e Ivanov, Cherkasov señaló que "el accionista tiene el derecho de tomar decisiones sobre el personal y los empleados tienen el derecho de no estar de acuerdo con ellas de la única manera posible: cambiar de trabajo".