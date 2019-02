El Parlamento británico debate y vota cinco enmiendas sobre el "brexit"

EFE

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, escogió este miércoles cinco enmiendas a la moción neutra sobre el "brexit" del Gobierno británico sobre las que los diputados debatirán y se pronunciarán hoy.



Bercow seleccionó cinco del total de las doce iniciativas presentadas por las formaciones del Parlamento, que determinarán la hoja de ruta de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y darán a conocer la opinión de los parlamentarios.



Estas son la presentada por el Partido Laborista, en la que esboza un plan alternativo para materializar la ruptura, que pasa por formar parte de una unión aduanera con el bloque comunitario.



También fue aceptada para su debate la enmienda del diputado conservador Alberto Costa en la que solicita la protección de los derechos de los ciudadanos comunitarios, sea cual sea el resultado de las negociaciones entre Londres y Bruselas.



Costa presentó este miércoles su dimisión como secretario parlamentario privado (PPS, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Escocia, por contravenir el protocolo que marca que un miembro del Ejecutivo no debe presentar enmiendas a una moción gubernamental.



Con todo, el ministro del Interior, Sajid Javid, adelantó hoy en un comité parlamentario que el Gobierno respaldará esa proposición.



El presidente de los Comunes también aceptó la enmienda del Partido Nacionalista Escocés (SNP) que aboga porque el país no abandone la UE sin acuerdo "bajo ninguna circunstancia" y la de la laborista Yvette Cooper.



Esta última busca asegurar el compromiso adoptado la víspera por la primera ministra, Theresa May, sobre que los diputados podrán votar para extender el Artículo 50 del Tratado de Lisboa el 14 de marzo si previamente han descartado una salida sin acuerdo.



Además, Bercow dio luz verde a la enmienda de la conservadora Caroline Spelman y del laborista Jack Dromey que pide tiempo para que mañana se debata en los comunes sobre permitir a la cámara legislar para descartar un "brexit" sin acuerdo.



La votación de estas cinco iniciativas comenzará esta tarde en la Cámara de los Comunes, después de que ayer la "premier" prometiera que su plan del "brexit" volverá a Westminster antes del 12 de marzo.