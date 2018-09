El papa pide garantizar el regreso seguro de los desplazados de Siria e Irak

EFE

El papa Francisco pidió hoy a la comunidad internacional que renueve sus esfuerzos por la paz en países como Siria e Irak para que puedan regresar con seguridad a sus hogares los millones de desplazados, algo que consideró "un deber de civilización".



"Desde hace demasiados años, los conflictos que desangran esta región y la situación de las poblaciones en Siria, en Irak y los países vecinos, sigue siendo una fuente de gran preocupación", dijo Francisco.



El papa se dirigía en el Vaticano a los participantes en el IV Encuentro de coordinación de las organizaciones caritativas católicas que trabajan en esos países.



"Pido con fuerza a la comunidad internacional que no olvide las numerosas necesidades de las víctimas de esta crisis, y sobre todo que supere la lógica del interés y se ponga al servicio de la paz poniendo fin a la guerra", señaló el pontífice.



"No podemos -agregó- cerrar los ojos a las causas que han llevado a millones de personas a abandonar, con dolor, su tierra".



Y añadió: "al mismo tiempo, animo a todos lo actores involucrados y a la comunidad internacional a un compromiso renovado en favor del regreso seguro de las personas desplazadas a sus hogares".



"Darles protección y un futuro es un deber de civilización", apostilló.



Francisco agradeció la labor que realizan estas organizaciones sobre el terreno y destacó "este año el gran trabajo realizado para apoyar el regreso de las comunidades cristianas en la llanura de Ninive, en Irak, y los cuidados de salud proporcionados a tantos enfermos pobres en Siria, en particular a través del proyecto Hospitales Abiertos".



Igualmente, dio las gracias al comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, por haber participado en este encuentro en el Vaticano.



El papa advirtió una vez más que de "existe el riesgo de que la presencia cristiana sea borrada precisamente de la tierra desde donde se expandió al mundo la luz del Evangelio" y pidió a los cristianos de la región que no se resignen "a las tinieblas de la violencia y mantengan encendida la luz de la esperanza".