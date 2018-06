El papa pide que no se deje a merced de las olas a quien huye del hambre

EFE

El papa Francisco pidió hoy que "no se deje a merced de las olas a quien deja su tierra hambriento de pan y de justicia" durante una audiencia a la Federación de Maestros del Trabajo de Italia.



En su discurso, Francisco pidió que las "Bienaventuranzas de los Evangelios" nos enseñen "a nosotros y a nuestro mundo a no dejar a merced de las olas a quien deja su tierra hambriento de pan y de Justicia".



Francisco instó a evitar "la cómoda ilusión de que, de la rica mesa de pocos, pueda llover automáticamente bienestar para todos".



El papa argentino también denunció que existen muchas personas "que quedan excluidas del proceso económico" y "que sufren aplastados por las violencias y las guerras o la degradación del medioambiente".



"Cuántos, oprimidos por la marginalidad a la que les han obligado, sufren ante la falta de perspectivas positivas para e futuro", agregó.



Francisco hizo un llamamiento para que el mundo no sea "pasivo e indiferente a la debilidad y sufrimiento que toca a tantas personas".