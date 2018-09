El papa admite la indignación de jóvenes por los abusos 

EFE

El papa viajó hoy a Estonia, considerado uno de los países más ateos del mundo, y donde admitió que los jóvenes se alejan de la Iglesia, indignados por "los escándalos económicos y sexuales ante los que no ven una firme condena".



Cerca del ochenta por ciento% de los jóvenes en Estonia declaran no creer en ninguna religión, pero el alejamiento de la juventud de la Iglesia se produce también en los países de mayoría católica y así lo reconoció Francisco.



En la iglesia luterana de Kaarli en Tallin, el pontífice argentino encontró a los jóvenes cristianos de Estonia, donde sólo el 0,5 % de la población es católica - unos 6.000 fieles -, mientras que hay un 10 % de luteranos.



Allí habló de algunas de las conclusiones sobre lo que piensa la juventud de la Iglesia y que han sido publicadas en el "Instrumento de Trabajo" del próximo Sínodo que comenzará el 3 de septiembre.



"Los jóvenes no nos piden nada porque no nos consideran interlocutores significativos para su existencia. Algunos incluso, piden que los dejemos en paz, sienten la presencia de la Iglesia como algo molesto y hasta irritante", dijo, citando el documento del Sínodo.



Y agregó: "les indignan los escándalos económicos y sexuales ante los que no ven una firme condena, el no saber interpretar adecuadamente la vida y la sensibilidad de los jóvenes por falta de preparación, o simplemente el rol pasivo que les asignamos".



"Muchos pedís que alguien os acompañe y os comprenda sin juzgar y que sepa escucharos, como también que responda a vuestros interrogantes", dijo y admitió que las Iglesias cristianas hablan, aconsejan y proponen, pero escuchan poco.



Reiteró, como se lee en el documento preparativo del Sínodo, que los jóvenes quieren una "comunidad transparente, acogedora, honesta, atractiva, comunicativa, asequible, alegre e interactiva".



En esta última jornada del viaje de cuatro días que el papa ha realizado por los países Bálticos, Francisco celebró una misa en la plaza de la Libertad de la capital de Estonia para algunos centenares de personas.



En su homilía, Francisco también habló en la atea Estonia de aquellos que "viven sin Dios".



"Algunos se consideran libres cuando viven sin Dios o al margen de él. No advierten que de ese modo transitan por esta vida como huérfanos, sin un hogar donde volver. Dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes, que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte", señaló.



A los fieles les dijo que no han conquistado su libertad "para terminar esclavos del consumo, del individualismo, o del afán de poder o dominio" y que es Jesús quien puede rellenar "de plenitud" la vida.



Y les animó a "perder el miedo y salir de los espacios blindados, porque hoy la mayoría de los estonios no se reconocen como creyentes".



Exhortó a los católicos de Estonia a que no dejen a los demás o a las instituciones que se ocupen de las personas necesitadas.



Con anterioridad había visitado una de las pocas iglesias católicas de la ciudad, la de San Pedro y Pablo, para encontrar a religiosos y voluntarios que se ocupan de obras de caridad.



Estonia no tiene diócesis, solo cuenta con 9 parroquias , 6 iglesias, 14 sacerdotes, 7 seminaristas, 2 miembros de institutos religiosos, 10 miembros institutos religiosos femeninos y gestiona 3 colegios.



El obispo Philippe Jourdan desde 2005 es administrador apostólico en Estonia, el primero después de 63 años, cuando fue asesinado por el régimen soviético el jesuita Eduard Markusovich,



Tras la misa Jourdan agradeció al papa su visita porque demostró "que viniendo aquí, donde la lógica humana de los números no lo habría previsto, nos ha mostrado que Dios siempre nos sorprende y siempre viene a buscar al más pequeño".



Con esta misa concluyó el viaje de cuatro días de Francisco a los países Bálticos y regresará a Roma a las 19:30 GMT.