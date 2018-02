El papa acepta la renuncia del obispo nigeriano rechazado por su etnia

EFE

El caso de discriminación supuestamente por motivos étnicos al obispo de Ahiara, en el sureste de Nigeria, Peter Ebere Okpaleke, concluyó con la decisión del papa Francisco de aceptar la renuncia del prelado e intervenir la diócesis.



La oficina de prensa del Vaticano informó hoy de que Francisco ha aceptado la renuncia de Okpaleke, a quien se habían opuesto desde su nombramiento por Benedicto XVI en 2012 sacerdotes y laicos por no pertenecer a la etnia mayoritaria en la diócesis.



El pontífice ha nombrado en su lugar a un administrador apostólico, un interventor, el obispo de la diócesis nigeriana de Umuahia, Lucius Iwejuru Ugorji.



El papa había intervenido en el caso en junio del año pasado cuando amenazó con tomar medidas y suspender "a divinis" -impedir administrar los sacramentos- a todo el clero que no colaborase con Okpaleke, pero la renuncia de hoy supone que no se calmaron los ánimos en esta diócesis nigeriana.



Desde su nombramiento por Benedicto XVI en 2012, los sacerdotes de la diócesis y los laicos no han permitido tomar posesión al obispo Okpaleke por el simple motivo de que no pertenece a la etnia mayoritaria, los Mbaise, de la que era el anterior prelado, Victor Chikwe, sino a la etnia Ibo, de la zona sureste.



Al recibir en el Vaticano a una delegación de esta diócesis nigeriana, el papa exigió que "cada sacerdote o eclesiástico incardinado en la diócesis católica de Ahiara, tanto residente o que trabaje en otro lugar, incluso en el extranjero" le escribiera una carta "pidiendo perdón" y dio 30 días para que se obedecieran sus peticiones o procedería a la suspensión "a divinis" -prohibición de dar sacramentos-.



La congregación para la Evangelización de los Pueblos emitió hoy tras la decisión del papa un comunicado en el que explicaba que Francisco recibió 200 cartas de los sacerdotes donde le manifestaban obediencia y fidelidad, pero "algunos, sin embargo, aludían a dificultades psicológicas para poder colaborar con un prelado después de tantos años de conflicto".



En la nota se especifica que "considerando el arrepentimiento" de los sacerdotes de la diócesis, el papa prefirió no proceder con sanciones canónicas y pidió a la congregación para la Evangelización de los Pueblos escribir a cada uno de ellos para que "no vuelvan a repetir en el futuro estas acciones de irracional oposición hacia un prelado".



En la carta de renuncia del obispo que fue publicada por la agencia FIDES, órgano de información de las Pontificias Obras Misioneras, Okpaleke explica que a pesar de la intervención del papa Francisco nada había cambiado en su situación y por tanto decidió la renuncia porque "esta situación no era buena para la Iglesia".