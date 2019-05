Palestinos acusan a Israel de "usar Eurovisión para reforzar su colonización"

EFE





El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino acusó hoy a Israel de "utilizar Eurovisión" que se celebra la próxima semana en Tel Aviv, para "reforzar la colonización de Palestina" y pidió a las radiotelevisiones europeas que no emitan imágenes promocionales del concurso que muestren Jerusalén.



"La Unión Europea de Radiodifusión (UER) tiene el poder de influir en la opinión pública global e Israel, la potencia ocupante, está explotándolo utilizando el concurso para fortalecer su ocupación colonial y normalizar de facto la aceptación global de su conducta ilegal", señaló el Ministerio en un comunicado.



Este considera que los materiales promocionales de Eurovisión "aprobados por la UER son inaceptables por el papel cultural que juegan en normalizar la ocupación".



En una carta enviada a la UER, Exteriores pide que no se emita ningún documento grabado en Jerusalén, ciudad cuya parte oriental permanece ocupada a los palestinos desde 1967 y donde el mundo no reconoce soberanía israelí.



La misiva asegura que, al aceptar los materiales promocionales israelíes, la UER "reconoce implícitamente y apoya las políticas ilegales de Israel, que violan sistemáticamente leyes internacionales y de derechos humanos, incluido el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y en contradicción con la política exterior de la Unión Europea".



"Los mensajes del arte y de Eurovisión deben ser incompatibles con las prácticas del colonialismo y la ocupación", asegura Exteriores.



Ayer comenzó la cuenta atrás para el concurso televisivo, que ven cada año 200 millones de personas, con los ensayos de las distintas delegaciones, que llegaron esta semana al país.



El representante español, Miki, actuó por primera vez en el escenario en el que defenderá la candidatura en la final del próximo día 18, con su tema "la venda".



Mañana, domingo, las distintas delegaciones desfilarán y se presentarán en la Alfombra Naranja, y el martes y jueves se celebrarán las semifinales de las que España, que forma parte de los denominados Big Five, está exenta.