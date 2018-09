Países y ONG señalan que datos agrícolas son vitales para acabar con hambre

Los participantes en la sesión "Datos para Acabar con el Hambre", que se celebró en el marco de la Asamblea General de la ONU señalaron que cada año se invierten en el desarrollo agrícola de países pobres unos 239.000 millones de dólares.



Pero esta importante inversión podría caer en saco roto sin datos fiables sobre el estado de la agricultura, afirmaron los participantes, ya que no se puede entender el impacto de las acciones llevadas a cabo para tratar de acabar con el hambre para 2030, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.



"La agricultura es la clave para el desarrollo. Casi ningún país ha logrado salir de la pobreza sin ella", afirmó en el encuentro el director ejecutivo del Departamento de Desarrollo Agrícola de la fundación Bill y Melinda Gates, Rodger Voorhies.



Voorhies indicó que sólo 2 de los 44 países del África Subsahariana cuentan con datos agrícolas de alta calidad, un número que según los expertos quieren aumentarse hasta 35 naciones del mundo para 2025 y 50 para 2030.



"Tenemos que aumentar los esfuerzos en este sentido, hay que colaborar más y necesitamos un mayor compromiso de los gobiernos locales. Sin eso no podremos conseguir nada", aseveró por su parte el director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Jose Graziano da Silva.



Pero no sólo se habló de África, sino también de otras regiones donde la agricultura es una parte muy importante de la economía, como la región a Asia Pacífico.



"Muchos de los países de nuestra región (...) no tienen ningún tipo de dato agrícola. En Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, el 80 por ciento de la población depende de la agricultura, pero la última encuesta que se realizó en ese sentido es de 1963", explicó el representante del Departamento de Exteriores de Australia, Justin Lee.



Para ello, la Fundación Bill y Melinda Gates, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), Usaid, y el gobierno australiano, entre otros, se han puesto de acuerdo para poner en práctica dos tipos de encuestas, una diseñada por el la FAO y otra por el Banco Mundial, que cubrirán la necesidad de datos de forma más amplia y con mayor frecuencia.



"En los últimos 200 años la pobreza y el hambre han ido bajando de forma consistente, pero por primera vez ha subido en los últimos dos años", dijo en el encuentro el director ejecutivo del PMA, David Beasley.



"Los datos nos van a mostrar el camino de lo que tenemos que hacer para acabar con el hambre", aseveró.