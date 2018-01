'Los nuestros nos han sacrificado', Puigdemont

Servicios internacionales

El expresidente de la región autonómica de Cataluña, Carles Puigdemont, dijo sentirse "sacrificado" por sus correligionarios. Son declaraciones que realizó a través de mensajes por su teléfono móvil, horas después de que ayer se aplazara el debate de investidura en el Parlamento.

El martes el jefe del parlamento catalán, Roger Torrent, optó por una prórroga del proceso de investidura en el que Puigdemont planeaba hacerse con la presidencia. En reacción a esta decisión es que aparecen los mensajes de móvil en los que se lee "los nuestros nos han sacrificado"; "eso se ha acabado"; "el plan Moncloa (sede del Ejecutivo español) triunfa".

Dichos mensajes fueron enviados al diputado del partido izquierdista ERC, Tomi Comín, los cuales fueron divulgados por la cadena española Tele 5. Estos fueron captados por una cámara durante un acto en Lovaina, en el que estaba previsto que participaría el expresidente catalán.

En los mensajes, el candidato por la formación JxCat admitía que se vuelven a vivir "los últimos días de la Cataluña republicana", informa el diario El País.

"El plan de Moncloa triunfa, solo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque si no el ridículo histórico, es histórico", escribe Puigdemont.

Al mismo tiempo que enviaba estos mensajes a Comín, Pugidemont escribió en su cuenta de twitter mensajes más positivos. "No me arrugaré ni me echaré atrás por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país. ¡Seguimos!".

La divulgación de los mensajes entre Puigdemont y Comín ha desatado a su vez un debate sobre si es legal o no.

El abogado de Comín, Gonzalo Boye, ha afirmado que la publicación de dichos mensajes es una vulneración al derecho a la intimidad, reporta el diario catalán El Periódico.

En cambio la presidenta del Colegio de Abogados de Barcelona, Marta Insúa, señala que si bien las conversaciones telefónicas son algo privado, "la información que se extrae de ella es de interés público y no incluye ningún dato de estricto carácter personal".

Su predecesor en el cargo, Jordi Bacaria, agrega que el método de obtención de las imágenes -un video grabado en un acto público- tampoco sería constitutivo de un delito.

Como ejemplo, Bacaria recuerda una captación que afectó al presidente del grupo parlamentario del oficialista PP, Daniel Sirera.

De acuerdo con el artículo 197 del Código Penal, la divulgación de mensajes o documentos personales puede acarrear hasta cuatro años de cárcel.