Nigeria prohíbe la venta minorista de un insecticida por su uso en suicidios

EFE





La venta en tiendas y supermercados de dosis pequeñas de un insecticida en Nigeria ha sido prohibida por la Agencia Nacional para la Administración y Control de Alimentos y Medicamentos (NAFDAC) del país africano tras detectar un aumento en su uso para cometer suicidios, anunció hoy ese organismo regulador.



"La NAFDAC está muy preocupada por la reciente tendencia al abuso y mal uso de los 100 mililitros de insecticida Sniper y otras marcas de formulaciones agrícolas de diclorvos para cometer suicidio, como insecticida de uso doméstico y para la aplicación directa incorrecta en productos agrícolas", declaró en su cuenta de Twitter.



El diclorvos es un compuesto de organofosfato utilizado habitualmente por numerosas marcas para eliminar plagas de insectos y proteger así cultivos y productos almacenados.



Su utilización ha generado controversia en el pasado por su toxicidad, hasta el punto de que fue prohibido en la Unión Europea (UE) en 1998.



La NAFDAC alertó de que el uso erróneo de este tipo de productos "se asocia con peligros para la salud pública, como el cáncer y los trastornos respiratorios".



El Senado de Nigeria (Cámara alta) había pedido también el pasado mes al Gobierno federal la prohibición del citado producto, tras una moción presentada por el senador Theodore Orji, del opositor Partido Democrático Popular (PDP), por el incremento de los suicidios.



Orji argumentó que los casos de suicidio están en aumento porque muchos nigerianos no pueden "sobrellevar la abrumadora situación de la vida" que pueden suponer dificultades como "un problema financiero, la muerte de seres queridos o la ruptura de relaciones" sentimentales, especialmente entre los jóvenes.



Varios ciudadanos nigerianos también habían pedido la prohibición de este tipo de productos últimamente a través de las redes sociales después del aumento en su consumo para suicidarse, aunque no se han dado cifras oficiales sobre este fenómeno.



La decisión de la NAFDAC no solo incluye el insecticida Sniper sino también otras marcas que comercializan dosis de 100 mililitros de productos compuestos por diclorvos.



Mientras la prohibición de la venta minorista se hará efectiva a partir del próximo 1 de septiembre, la prohibición sobre su importación y fabricación tiene efecto inmediato.



Los propietarios y distribuidores tienen un margen de cerca de dos meses, hasta el 31 de agosto, para retirar sus productos de mercados abiertos y supermercados que no posean secciones de venta dedicadas al sector agrícola.



Por otro lado, la NAFDAC concedió una moratoria de seis meses, hasta el 1 de enero de 2020, a los propietarios de las marcas para que agoten las dosis que se encuentran a la venta en diversos puntos autorizados para el comercio de productos agrícolas.



La agencia ordenó, asimismo, la elaboración de un lista de distribuidores, comercializadores y minoristas de productos agroquímicos en el país, para monitorizarlos.