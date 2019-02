Netanyahu transmite a Putin que seguirá atacando objetivos iraníes en Siria

EFE

El primer ministro israelí, Benjanmín Netanyahu, aseguró hoy al presidente ruso, Vladímir Putin, que su país seguirá atacando objetivos iraníes en Siria para evitar que "se atrinchere militarmente" en ese país.



"La mayor amenaza a la estabilidad y la seguridad en nuestra región proviene de Irán y sus adláteres", dijo Netanyahu a Putin al inicio de su reunión, en alusión a la milicia chií Hizbulá y a Hamás.



"Estamos decididos a continuar nuestra vigorosa acción contra los intentos de Irán, que aboga por nuestra destrucción, de atrincherarse militarmente en Siria", añadió el primer ministro israelí, quien no recibió una respuesta por parte de Putin ante las cámaras que transmitían las palabras iniciales de ambos.



Rusia es el principal aliado del régimen sirio de Bachar al Asad junto a Irán, que considera legítima su presencia en Siria, ya que fue solicitada por el propio presidente del país árabe.



La presencia de Irán en Siria también preocupa a EE.UU., pero Teherán insiste en que permanecerá en el país mientras así lo quiera el régimen de Al Asad, quien visitó esta semana Irán, donde agradeció a su socio su apoyo en la lucha contra el terrorismo en Siria y abogó por estrechar aún más los lazos, también económicos.



Los dos mandatarios se reunieron en el Kremlin después de aplazar "por mutuo acuerdo" el encuentro que estaba previsto inicialmente el pasado día 21, tras las informaciones en Israel de que uno de los rivales de Netanyahu iba a crear una alianza que amenazaría sus posibilidades de ser reelegido en las elecciones de abril próximo.



Putin y Netanyahu han mantenido encuentros en once ocasiones desde septiembre de 2015, cuando Rusia se involucró militarmente en el conflicto sirio, según recordó el líder israelí, quien sostuvo que el vínculo directo entre ambos mandatarios "es un componente vital para prevenir riesgos y fricciones entre los dos Ejércitos".



Y hubo más que fricciones entre Rusia e Israel por Siria.



El año pasado las relaciones de ambos países atravesaron una fuerte crisis a raíz del derribo en septiembre de un avión ruso por parte de Siria cuando intentaba repeler un ataque israelí.



Rusia, que perdió 15 militares en ese incidente, culpó a Israel de la tragedia, al considerar que utilizó la aeronave rusa como pantalla.



El suceso puso en cuestión la colaboración militar que mantienen los dos Estados y el mecanismo de cooperación para evitar incidentes de este tipo en medio del conflicto sirio.



En respuesta, el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, anunció el envío de misiles antiaéreos S-300 al régimen de Damasco, capaz de interceptar ataques aéreos a una distancia superior a 250 kilómetros y abatir simultáneamente varios objetivos.



Rusia también decidió dotar a las unidades antiaéreas de sistemas de mando automático que solo tienen las Fuerzas Armadas de Rusia para permitir a Siria la vigilancia del espacio aéreo y el rápido establecimiento de objetivos, pero sobre todo con el fin de garantizar la identificación de todas la naves aéreas rusas para no atacarlas.



En enero otro incidente generó dudas sobre la coordinación bilateral cuando Israel atacó objetivos iraníes cerca de Damasco y baterías antiáreas sirias para combatir el "atrincheramiento" de Irán en el país vecino, sin avisar a Moscú.



Damasco respondió con decenas de misiles tierra-aire, en un reacción poco frecuente.



El Gobierno israelí considera a estas alturas superada la crisis con Rusia por el derribo del avión ruso, indicó hoy una fuente del Ejecutivo desde Tel Aviv, según recoge la agencia rusa RIA Nóvosti.



"La crisis en las relaciones con Rusia se ha superado", señaló tras la reunión entre Netanyahu y Putin, que no comparecieron ante los medios ni emitieron un comunicado.



Desde aquel incidente, Netanyahu y Putin no se habían reunido de manera extensa hasta este miércoles. La última vez que se vieron fue en la Cumbre de la Paz en París el año pasado, justo tras el incidente aéreo.