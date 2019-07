Un muerto y un herido en la explosión del volcán italiano Estrómboli

El fallecido es un excursionista italiano, Massimo Imbesi, de 35 años, mientras que el herido es el amigo con el que se encontraba y de nacionalidad brasileña.



Ambos se encontraban a una altura de 400 metros en una zona autorizada a recorrer sin la necesidad de guía, pero les sorprendió la erupción e Imbesi falleció al ser golpeado por el material expulsado, según una primera reconstrucción, ya que el cuerpo aún no ha sido recuperado.



El Cuerpo de Bomberos informó de que lograron llegar a la zona de Punta dei Corvi donde se había dado la alarma de que se encontraban los dos excursionistas, pero descubrieron después que uno había fallecido.



La explosión se produjo a media tarde y la expulsión de roca y de ceniza provocó algunos incendios en las faldas del volcán y su actividad sigue "en curso".



El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) italiano ha señalado que las explosiones del volcán se produjeron a las 16.46 locales (14.46 GMT) y ha asegurado que son las más fuertes registradas desde que se tienen datos, es decir, desde 1985.



Al lugar han llegado dos aeronaves antiincendios Canadair para apagar los incendios locales y un helicóptero para ayudar a algunos excursionistas en apuros, informaron los Bomberos en sus redes sociales.



La explosión provocó escenas de miedo entre los turistas que se encuentran en esta isla del Tirreno, en el municipio de Ginostra, y algunos se lanzaron incluso al mar, según los medios locales.



La erupción ha provocado una enorme columna de denso humo blanco visible desde los alrededores de la isla.



Cerca de 70 turistas han abandonado la zona de Ginostra, la única habitada de la isla, y se han desplazado dos barcos, uno militar y otro privado, en caso de que se necesite una evacuación.



El presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, expresó su pesar por la muerte del excursionista y comunicó que está en continuo contacto con Protección Civil para ser informado de la situación.



El alcalde de la localidad, Marco Giorgianni, comunicó que aunque el fenómeno es de gran intensidad respecto a la normal actividad del volcán, no ha producido consecuencias como maremotos o daños en las viviendas y no consideró, por el momento, que sea necesaria la evacuación.



El volcán Estrómboli, en el archipiélago de las islas Eolias y uno de los pocos que se mantiene en actividad, tiene una altura de 927 metros, pero bajo el nivel del mar se calcula que mide en torno los 3.000 metros.



En la memoria está aún la erupción del 30 de diciembre de 2002 que provocó un pequeño tsunami en el sur del Tirreno, con una ola de unos veinte metros de altura que arrasó la isla de Estrómboli.



La de hoy fue una sacudida similar a las producidas en 2003 y 2007 y no dejan de ser fenómenos "bastante raros" porque el volcán Estrómboli se caracteriza por una actividad "continua pero de baja energía", según un informe del INGV difundido por los medios.