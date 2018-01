Ban Ki-moon espera se eviten más provocaciones en conflicto coreano

EFE

El exsecretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon calificó hoy de "signo positivo" los últimos acontecimientos entre las dos Coreas, y expresó su esperanza de que en estos momentos "todas las partes implicadas" se abstengan de cualquier "acción provocadora".



"Creo que es bastante importante comprender cómo se está moviendo la situación en la península coreana", señaló el surcoreano Ban en rueda de prensa en Viena.



Recordó que "hasta ayer, el nivel de tensión ha estado extremadamente alto", con "mucha preocupación incluso de que pueda desatarse un conflicto militar", pero subrayó que en las últimas horas se ha visto "un desarrollo algo positivo".



En este contexto, Ban recordó el reciente mensaje de Año Nuevo del líder norcoreano, Kim Jong-un, en el que expresa la voluntad de participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018 y retomar para ello el diálogo con Corea del Sur.



"Frente a ello, el Gobierno surcoreano respondió proponiendo en primer lugar celebrar conversaciones de alto nivel el próximo 9 de enero", añadió.



También destacó la noticia de que Corea del Norte reabriera hoy la línea telefónica con el Sur, único canal de comunicación entre los dos países, y mostró un cauteloso optimismo de que estos hechos puedan distender la situación.



"Creo que es un signo bastante positivo de que las cosas incluso pueden suponer una pequeña apertura a la posibilidad de un diálogo ulterior", dijo.



No obstante, reconoció que, al mismo tiempo, "Corea del Norte continúa usando una retórica muy dura contra Estados Unidos y el presidente estadounidense, Donald Trump, respondiendo en el mismo tono".



"Realmente, en estos momentos, esperamos que todas las partes implicadas se abstengan de cualquier acción provocadora de este tipo" y que "intenten antes que nada reducir el nivel de la tensión y comprometerse al diálogo" para alcanzar una solución pacífica, subrayó.



El ex máximo cargo de la ONU hizo estas declaraciones a la prensa durante la inauguración del "Ban Ki-moon Centre for Global Citizens", una iniciativa para promover sobre todo a los jóvenes en el mundo.