El misterio del caso de Khashoggi

Tras la visita del secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Mike Pompeo, a la capital de Arabia Saudí, el monarca saudí, Salman bin Abdelaziz, se ha comprometido a llevar a cabo una investigación ‘completa, transparente y oportuna' sobre la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. Sin embargo, otras fuentes apuntan a que el reinado tiene preparado un informe en el que ofrecería una explicación del suceso.

De acuerdo a la cadena estadounidense CNN , que atribuye su información a dos fuentes sin identificar, el Gobierno saudí está preparando un informe en el que admitirá que planeaba interrogar a Khashoggi y llevárselo a Arabia Saudí, pero que el comunicador fue asesinado por los agentes sin el visto bueno del reinado.

A su vez, el diario The New York Times indicó que la versión que Riad pretende difundir pone al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, como la autoridad que aprobó el interrogatorio de Khashoggi. No obstante, un funcionario de inteligencia ‘incompetente' frustró dicho plan.

Según el diario estadounidense, el funcionario acusado del asesinato del periodista saudí es un amigo cercano a Salman.

Otra figura clave en la desaparición de Khashoggi es el cónsul de Arabia Saudí en Estambul, Mohamed Ibrahim Otaibi, quién regresó ayer a su país antes de que las autoridades turcas ingresaran a su residencia a recabar pistas que den luz al caso del periodista saudí, reporta la agencia Efe .

Fuentes del Gobierno turco indicaron a la cadena de televisión CNNTürk que el cónsul saudí decidió abandonar Turquía ‘por su propia voluntad', sin que mediara una decisión de Ankara.

Por su parte el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha calificado de ‘noticias falsas' los señalamientos en su contra de ser blando con Riad, pues se le acusa de tener intereses financieros con la monarquía saudí.