Miles de turistas buscan una salida de Lombok tras el terremoto

Miles de turistas trataron hoy de abandonar Lombok por barco o avión tras el terremoto de magnitud 6,9 que sacudió el domingo esa isla indonesia y causó 98 muertos, 236 heridos, 20.000 desplazados y cuantiosos daños.



El aeropuerto de Mataram, la capital de la isla, se encuentra abarrotado y ha ampliado las operaciones a las 24 horas del día, en vez de cerrar a las 24.00 como es habitual.



Las autoridades del aeropuerto organizan por nacionalidades a los viajeros que desde primera hora de la mañana se encuentran en el recinto en busca de un vuelo, declaró a Efe el español José María Sánchez, de 39 años, en conversación por Twitter.



"Ya están organizando a turistas por países. Los de la UE vamos juntos", indicó Sánchez, quien resultó herido como consecuencia del terremoto.



"Yo creo que tengo roto un dedo del pie, y se ven muchas torceduras y magulladuras", relató el español.



Al terremoto de 6,9 grados le han sucedido más de 130 réplicas, algunas de más de magnitud 5.



Los equipos de búsqueda y rescate trabajan para encontrar supervivientes y desaparecidos, como las personas que se cree han quedado atrapadas en el interior de una mezquita que se derrumbó con el movimiento telúrico.



En su cuenta de Twitter, la Cruz Roja indonesia afirmó que una voluntaria ayudó a una indonesia de 38 años a dar a luz a un bebé en un puesto de salud en la zona norte de la isla.



El bebé se llama Muhammad Gempa Rizki. "Gempa" significa terremoto en el idioma local.



Las autoridades indonesias no han ofrecido datos oficiales de desaparecidos.



Los operativos, con los que colaboran el Ejército y la Policía, utilizaron hoy maquinaria pesada para levantar los escombros en los que se ha convertido la mezquita de la aldea de Lading-Lading, en el norte de la isla, y poder rescatar a las personas que se cree siguen atrapadas en el interior.



El distrito de Lombok Norte es la zona más afectada por el seísmo, donde se registraron la mayoría de los muertos y heridos, dijo el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, en una rueda de prensa.



La mayoría de víctimas mortales murieron aplastadas por el derrumbe de edificios.



"He ordenado al ministro coordinador de Política y Seguridad (Wiranto) que se lleve a cabo lo antes posible la atención a los turistas. Tenemos que ofrecer servicios, especialmente en el sentido de arreglar vuelos", señaló hoy el presidente de Indonesia, Joko Widodo.



Un millar de turistas locales e internacionales han sido evacuados en barco de las populares islas Air, Meno y Trawangan, situadas al noroeste de Lombok, sin que se hayan registrado heridos entre ellos, según Sutopo.



En torno a 200 españoles se encuentran en el aeropuerto de Mataram a la espera de ser evacuados y, según la embajada de España, tendrán vuelo entre "hoy y el jueves".



No tendrá que esperar tanto el ministro del Interior de Australia, Peter Dutton, a quien le sorprendió el terremoto en Lombok al frente de una delegación de su país para participar en una conferencia regional sobre terrorismo.



"Estábamos cenando en el piso décimo segundo del hotel donde nos alojábamos. Tuvimos mucha suerte de salir. Creo que la integridad del edificio sufrió. Había muchos pedazos cayendo, declaró Dutton a radio 2GB.



"Fue una sacudida bastante violenta (...), duró un minuto o así (...), lo más importante es que la delegación australiana está a salvo", manifestó el ministro.



La isla de Lombok, dominada por el volcán Rinjani, se encuentra al este de Bali, principal destino turístico de Indonesia.



Wiwin Ulvaidei, empleada del aeropuerto de Denpasar en Bali, dijo a Efe que solo ha llegado uno de los siete vuelos previstos hoy desde Lombok debido a los retrasos.



"El último vuelo (de Lombok a Bali) es el de las 22:30", señaló Ulvaidei, quien agregó que el temblor se sintió ayer en Bali durante unos diez minutos.



Indonesia se asienta sobre el llamado "Anillo de Fuego del Pacífico", un área de gran actividad sísmica y volcánica sacudida por unos 7.000 temblores al año, la mayoría moderados.