La marcha LGTBI de Sídney celebra 40 años y la legalización de las bodas gay

EFE

online@laestrella.com.pa



La macha del orgullo LGTBI de Sídney, conocida como Mardi Gras, celebra este sábado con un colorido desfile su 40 aniversario y la reciente legalización de las bodas homosexuales en Australia.



Durante el multitudinario paseo, al que siguen conciertos de afamados artistas como la estadounidense Cher, ondearán miles de banderas con los colores del arco iris acompañadas por mensajes reivindicativos, así como personas ataviadas con extravagantes atuendos y una mayor sensación de libertad sexual en las calles.



La presente edición será la primera después de que Australia legalizara el pasado diciembre la unión de las personas homosexuales y celebrara los primeros matrimonios a principios de 2018, en una nación donde hasta hace 34 años (1984) la homosexualidad era considerada un delito en el estado de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney.



Además de la cabalgata, el festival incluye diversas actividades entre las que destaca la muestra del Museo del Amor y Protesta, una retrospectiva de los vestuarios, fotografías, afiches, música, artefactos y películas de las cuatro últimas décadas.



El diseñador salvadoreño-australiano René Rivas participa en esta muestra y además ha confeccionado un traje especial con mariposas de origami, que simbolizan la evolución, por encargo de la organización del evento.



"Las personas pueden escribir sus mensajes en las mariposas", declaró Rivas a la radio SBS al asegurar que las notas reconcilian a los escritores con todos los seres que amen.



El modisto, quien tras llegar a Australia en la década de 1980 fue rechazado por su familia debido a su sexualidad, recordó la necesidad de seguir promocionando la educación a todos los niveles "para que entiendan que ser homosexual no es un crimen".



La Policía australiana desplegará un millar de efectivos para reforzar la seguridad a lo largo del recorrido.



Una relación ahora afable con las autoridades que dista mucho del 24 de junio de 1978, cuando se realizó la primera marcha del Mardi Gras en Sídney y que terminó en enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden.



Por entonces, centenares de manifestantes seguían a un camión con música por la calle Oxford street -ahora emblemática calle LGTBI- hasta Hyde Park, donde se leyeron escritos reivindicativos antes de que la Policía confiscara el vehículo y detuviera al conductor.



Los manifestantes se fueron tras el incidente al bohemio barrio de Kings Cross y allí las autoridades arrestaron de manera violenta a 53 personas, entre ellos al argentino-australiano Carlos Avzarradel -a sus 18 años-.



"Me asusté un poco porque además no les había dicho nada a mis padres de que venía a la marcha y había mucha violencia en esa época", declara a Efe Avzarradel.



En su encierro Avzarradel escuchó "los fuertes gritos de otro chico", aparentemente por los golpes que recibía, y él, como todos los detenidos, salieron libres en la madrugada "gracias a la colecta en las discotecas (gais) para pagar las fianzas de todos".



Con los años el festival Mardi Gras fue creciendo y figuras importantes del país, entre ellos jueces, deportistas y artistas, se unieron progresivamente a los desfiles, que en varias ocasiones han contado con la participación de una flota latina.



Desde el primer Mardi Gras hasta ahora, la comunidad LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales) ha avanzado en la reclamación de sus derechos en Australia, como la reciente legalización de bodas gais o la posibilidad de adopción (2010).



Más del 61 por ciento de los australianos expresó su opinión favorable al matrimonio homosexual en un sondeo de opinión no vinculante convocado por el Gobierno y que impulsó la reforma legislativa en el Parlamento del país oceánico para la admitir las uniones entre personas del mismo sexo.



Este año, además, la Policía de Nueva Gales del Sur, que se disculpó en 2016 por los arrestos y las palizas contra los manifestantes de 1978, izó por primera vez la bandera arco iris, símbolo de la diversidad sexual, en su centro en Sídney.