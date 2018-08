Di Maio reitera la amenaza de que Italia reduzca su contribución a la UE

EFE

online@laestrella.com.pa



El vicepresidente del Gobierno italiano y líder del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Luigi Di Maio, reiteró hoy la amenaza de que Italia reduzca su contribución al presupuesto de la Unión Europea (UE) si los países miembros no acuerdan la reubicación de los inmigrantes que llegan al país.



Las declaraciones de Di Maio se producen después de que en Bruselas doce países europeos se hayan reunido para seguir buscando una solución que gestione a largo plazo los flujos migratorios del Mediterráneo.



El Gobierno italiano mantiene a bordo del barco de los guardacostas italianos "Diciotti" en Catania (Sicilia, sur) desde el lunes a 150 inmigrantes a los que asegura que no dejará bajar hasta que los países europeos acuerden reubicarlos.



Di Maio, que es también ministro de Desarrollo Económico y de Trabajo, afirmó en las redes sociales que "el M5S se ha presentado ante los italianos con una misión", en referencia a la voluntad de esta formación y de su socio en el Ejecutivo, la Liga, de que la UE dé una solución a los inmigrantes que llegan a las costas italianas.



"Estamos listos para recortar los fondos que otorgamos a la UE. ¿Quieren seguir recibiendo los 20.000 millones de euros de los ciudadanos italianos? Que demuestren que se los merecen y se hagan cargo de un problema que no podemos afrontar solos. Las fronteras de Italia son las fronteras de Europa", subrayó.



"Digo esto como líder del M5S, dado que la UE no respeta los pactos y no cumple con sus obligaciones, nosotros como fuerza política no estamos dispuestos a pagar los 20.000 millones de euros que asumen cada año", añadió.



Sobre esta cuestión, el ministro de Asuntos Exteriores, Enzo Moavero, consideró que el problema de la inmigración "no puede dejarse a la geografía física del continente" y pidió solidaridad del bloque comunitario, aunque matizó que "pagar la contribución al presupuesto de la UE es un deber legal".