Macron anunciará en los próximos días medidas por el caso del exespía

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró hoy que anunciará medidas "en los próximos días" en respuesta al caso del exespía ruso envenenado en Inglaterra.



En declaraciones a la prensa en un desplazamiento en el centro de Francia, Macron condenó este acto e insistió en que "todo hace creer que la responsabilidad es de Rusia".



Tras recibir las actualizaciones de la investigación por parte de la primera ministra británica, Theresa May, el Palacio del Elíseo (sede de la Presidencia gala) comunicó esta mañana que comparte la conclusión británica sobre la responsabilidad rusa y aseguró que "no hay otra explicación plausible".



Macron explicó que los servicios franceses han colaborado con los ingleses en la investigación y "confirman" la tesis británica.



El presidente aprovechará la visita al Elíseo de la canciller alemana, Angela Merkel, mañana, viernes, para hablar con ella de los últimos detalles del caso.



Macron, que participará en el fórum económico de San Petersburgo el próximo 24 y 25 de mayo, no indicó si las medidas afectarán directamente a Rusia.



El francés se sumó a May en la denuncia de "todo uso de armas químicas", cuya utilización no debe "quedar impune" y recordó "la importancia del pleno respeto a las convenciones internacionales".



Francia e Inglaterra insistieron en "la importancia de la unidad europea y transatlántica en respuesta a este hecho" por el cual el exespía ruso Skirpal, de 66 años, y su hija Julia, de 33 años, continúan ingresados en estado crítico en un hospital de Salisbury, centro de Inglaterra.



May anunció ayer sanciones contra Rusia, entre ellas, la expulsión de 23 diplomáticos rusos y la congelación de los contactos bilaterales con Moscú.



Rusia consideró hoy las sanciones una "grosera provocación sin precedentes" y prometió a su vez aplicar medidas contra Reino Unido.