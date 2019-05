Lavrov y Pompeo debatirán este martes la prórroga del Nuevo START en Sochi

"Mike Pompeo estará mañana aquí. Considero que este será uno de los temas centrales de nuestras conversaciones", dijo durante una conferencia de prensa en Sochi junto a su homólogo chino, Wang Yi.



Lavrov recordó que Rusia "se ha expresado a favor de prorrogarlo por un plazo de cinco años después de que este Tratado caduque en 2021" y sigue dispuesto a debatir el tema con los estadounidenses.



Según el titular de Exteriores, es necesario utilizar los mecanismos de control bilateral de este importante tratado para "dar solución a las inquietudes que surgen respecto a diversos aspectos de la reducción (de las armas nucleares) a las cifras acordadas".



Lavrov indicó que Rusia tiene inquietudes respecto al reequipamiento de las lanzaderas de muchos submarinos estadounidenses y bombarderos estratégicos "a una configuración no nuclear".



Según el ministro, se trata de algo que el Tratado establece, pero esto "debe realizarse de tal modo que la otra parte tenga la posibilidad de convencerse al 100 % de que es imposible el retorno de estas lanzaderas y bombarderos a una configuración nuclear".



El jefe de la diplomacia rusa indicó que es un tema que se debate, pero hasta el momento no se ha "logrado establecer una fórmula que nos permita verificar que todo se realice en correspondencia con el Tratado".



Por su parte, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, afirmó que Pekin espera que Estados Unidos "retorne al marco del Tratado INF" de eliminación de misiles de mediano y corto alcance y "suscriba la prórroga del Nuevo START".



Además, reiteró que su país "no considera necesario sumarse a las conversaciones entre Rusia y EEUU sobre desarme nuclear porque el arsenal nuclear de China se mantiene constantemente en el mínimo".



En la actualidad, el Nuevo START es el último pacto importante sobre control de armas firmado entre Estados Unidos y Rusia que se mantiene vigente.



El acuerdo, rubricado en 2010 por los entonces presidentes de EEUU y Rusia, Barack Obama y Dmitri Medvédev, reduce en un 30 % el número de cabezas nucleares, hasta 1.550 por país, y limita a 800 el número de vectores para su lanzamiento.



Asimismo, limita para cada parte a 700 el número de misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos estratégicos en submarinos y aviones bombarderos estratégicos equipados con armamento nuclear.



Pese a que pueda ser prolongado por cinco años más, la salida de EEUU y de Rusia del tratado INF pone en duda el futuro de Nuevo START.