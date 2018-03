El Kremlin niega que Rusia quiera iniciar una nueva carrera armamentística

EFE

El Kremlin negó hoy que Rusia quiera iniciar una nueva carrera armamentística y que sus nuevas armas nucleares, presentadas ayer por el presidente ruso, Vladímir Putin, estén dirigidas contra algún país en concreto.



"El presidente destacó que de ninguna manera se puede considerar como el inicio de una nueva carrera armamentística, ya que no es otra cosa que la respuesta de Rusia a la ruptura del tratado sobre la defensa antimisiles" por parte de Estados Unidos en 2002, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



El despliegue por todo el mundo del escudo antimisiles estadounidense, agregó, "podía romper en el futuro el equilibrio estratégico, la paridad nuclear y, de hecho, neutralizar las fuerzas estratégicas de Rusia".



Los nuevos sistemas de armamento presentados por Putin durante el discurso sobre el estado de la nación "garantizan el mantenimiento de la paridad estratégica, necesaria para la paz y estabilidad en todo el mundo", subrayó Peskov.



Al ser preguntado si las nuevas armas están dirigidas contra Estados Unidos, Peskov respondió que estas "no son una amenaza para nadie que no albergue planes de atacar nuestro país".



También respondió a las críticas de las infografías animadas que acompañaron la presentación y en que las que se pudo ver misiles rusos sobrevolando un mapa de la Tierra en dirección al estado de Florida (EEUU).



"No se empleó mapa alguno (en la infografía). Sólo eran contornos geográficos imaginarios, sin ninguna referencia a algún país en concreto", afirmó el portavoz del Kremlin.



Putin anunció ayer que Rusia ya posee diversos sistemas de armamento capaces de burlar el escudo antimisiles estadounidense y de hacer frente a cualquier ataque procedente del exterior.



El mandatario ruso -que con toda seguridad será reelegido dentro de dos semanas para un nuevo mandato de seis años- reveló armas que hasta ahora se guardan en secreto, entre ellas un misil intercontinental pesado y un misil crucero hipersónico, drones submarinos armados con cohetes nucleares y armamento láser.



"Antes de que tuviéramos los nuevos sistemas de armamento, nadie nos escuchaba. ¡Escuchadnos ahora!", dijo Putin durante su encendido discurso ante las dos cámaras del Parlamento.



El jefe del Kremlin aseguró que "por ahora nadie en el mundo tiene nada igual", y advirtió de que para cuando lo tengan, los rusos "ya inventarán otra cosa".



La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente estadounidense, Donald Trump, mostraron preocupación por el desarrollo armamentístico de Rusia y por el "impacto negativo en los esfuerzos internacionales para un control de armas", en una conversación telefónica de la que informó hoy Berlín.