El Kremlin no considera un acto hostil que Trump no haya felicitado a Putin

EFE

Moscú no considera como un acto hostil el que el presidente de EEUU, Donald Trump, no haya felicitado a su colega ruso, Vladímir Putin, tras su reelección en los comicios presidenciales del domingo, dijo hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"No hay que considerar esto como un paso hostil", afirmó Peskov al ser preguntado por los periodistas.



El portavoz señaló que el líder ruso está recibiendo felicitaciones de mandatarios extranjeros.



"Algunos, por cuestiones de agenda no pueden llamar, otros por otras causas. No hay que darle tantas vueltas, esto en segundo lugar. Y en tercero, por la mañana las cosas se ven más claras", dijo, en aparente alusión a la diferencia horaria con EEUU.



Sin embargo, no pudo concretar si se había recibido o no algún mensaje escrito de la parte estadounidense.



"Por ahora no puedo responder a esa pregunta, la lista de telegramas de felicitación es muy larga", señaló.



El portavoz del Kremlin comentaba así la "no felicitación" de Trump, que en declaraciones a periodistas poco después de la arrolladora victoria de Putin en las elecciones señaló que "no estamos sorprendidos por el resultado", sin hacer más comentarios.



Putin fue reelegido para un cuarto mandato de seis años con más del 76 % de los votos.



Entre los líderes occidentales que ya le han felicitado figuran la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente francés, Emmanuel Macron, o el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy.