Kosovo busca superar bloqueo para entrar a UE

Servicios internacionales

El ministro de Asuntos Exteriores de Kosovo, Behgjet Pacolli, mostró su confianza en lograr este año un acuerdo con Serbia que permita a su país superar el bloqueo a la candidatura de ingreso a la Unión Europea y otras instancias internacionales.

En una entrevista con Efe con motivo del décimo aniversario de la declaración de independencia de Kosovo, Pacolli recordó que su país lleva ‘casi veinte años dialogando con Serbia' y cree que ‘esta vez el diálogo será un poco diferente, limitado en el tiempo, y tendremos muy bien definidos los asuntos'.

La posibilidad de alcanzar ese acuerdo facilitaría la candidatura de Kosovo a la incorporación a la UE, que espera que ‘esté completado este año'.

‘Tendremos un acuerdo con Serbia, que tendrá que reconocer que Kosovo existe y es un estado independiente, y Kosovo reconoce así que Serbia es nuestro vecino, importante para la paz y la prosperidad en los Balcanes', puntualiza.

Con Montenegro, vecino con el que Kosovo mantiene diferencias por las demarcaciones, podría terminar la disputa con la decisión del presidente kosovar, Hashim Thaci, de proponer el refrendo parlamentario del acuerdo.

Esa es una de las condiciones de la UE, junto a la lucha contra la corrupción, para estudiar su candidatura.

Esa formalización es requisito para liberalizar los visados comunitarios que tanto desean los jóvenes, y no tan jóvenes en Kosovo, el país con mayor proporción de menores de 25 años de Europa.

Pacolli es consciente de que aún hay países como Rusia, China o Brasil que no reconocen su independencia, ni facilitarán su acceso a la ONU en tanto no supere esos vetos. Aún así espera que España, uno de los miembros de la UE que no ha reconocido la independencia, lo haga ‘si no hoy, mañana'.