Johnson pide no 'hacerse ilusiones demasiado pronto' sobre el pacto del 'brexit'

EFE





El primer ministro británico, Alexander Boris de Pfeffel Johnson, advirtió este viernes de que "no va a ser fácil" renegociar el acuerdo del "brexit" y pidió no "hacerse ilusiones demasiado pronto".



Tras reunirse esta semana con la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, Johnson dijo durante una visita a Devon (suroeste de Inglaterra) que la receptividad que percibió en Berlín y París fue "muy buena".



Aun así, el primer ministro puntualizó que no será sencillo encontrar "soluciones" alternativas a la controvertida cláusula de seguridad para evitar una frontera en Irlanda del Norte con la República de Irlanda que convenzan a los veintisiete socios comunitarios restantes.



"Quiero advertir a todo el mundo, ¿de acuerdo? Porque esto no va a ser pan comido, esto no va a ser fácil. Vamos a tener que trabajar muy duro", afirmó.



Johnson recalcó que quiere acordar unas condiciones con la Unión Europea (UE) que permitan al Reino Unido al completo abandonar el bloque comunitario mientras se mantiene "un comercio sin fricciones en Irlanda del Norte".



"Hay muchos modos para asegurarnos de que eso es así. Pero persuadir a nuestros amigos y aliados de la Unión Europea, que tienen una posición muy, muy dura en contra de esto, va a llevar algún tiempo", indicó el jefe de Gobierno.



Algunos medios británicos, como el periódico "The Telegraph", han interpretado la visita de Johnson a Francia y Alemania como un "triunfo" para el primer ministro británico.



El diario conservador informó este viernes de que Macron "dijo que el acuerdo de salida podría ser enmendado" y Merkel "sugirió que se podría encontrar una solución a la salvaguarda en 30 días".



No obstante, Johnson declaró hoy que el Reino Unido tiene que continuar preparándose "para abandonar (la UE) sin un acuerdo".



"Estamos haciendo progresos, pero simplemente le digo a la gente que no contenga la respiración porque he visto cómo funcionan estas negociaciones con Bruselas", indicó.