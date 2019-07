Irán ordenó a un buque británico que no interfiriera en la captura del petrolero

EFE





La Guardia Revolucionaria iraní ordenó al buque de guerra británico "HMS Montrose" que no interfiriera en la captura del petrolero "Stena Impero" el pasado día 19, según un vídeo acompañado de audio de las comunicaciones publicado hoy.



"Se le ordena no interferir en esta misión", dice la patrulla de la Armada de la Guardia Revolucionaria al "HMS Montrose", llamado en el audio F-236.



El barco iraní se identifica como una patrulla de la Armada de los Guardianes y también advierte al buque británico de que "no arriesgue su vida".



Poco después, anuncia que el petrolero "Stena Impero" está bajo su control.



La Guardia Revolucionaria publicó en su momento imágenes de la captura del "Stena Impero", pero no las conversaciones que mantuvo con el "HMS Montrose".



No obstante, el portavoz de los Guardianes, Ramezan Sharif, informó el pasado día 20 de que un buque de guerra británico intentó impedir la detención del petrolero en el estrecho de Ormuz.



En el vídeo difundido hoy, de un minuto y 21 segundos de duración, se puede ver al petrolero británico y partes de la lancha patrulla iraní que se comunica con el "HMS Montrose", así como algún otro barco.



También incluye imágenes aéreas del incidente tomadas por un avión no tripulado iraní.



Las autoridades iraníes justifican la detención en que el "Stena Impero" incumplió las normas de navegación, algo que Londres y su naviera niegan.



La captura se produjo dos semanas después de que la Marina británica apresara al petrolero iraní "Grace 1" en Gibraltar por sospechar que transportaba crudo a Siria.



El portavoz iraní de Exteriores, Abas Musaví, afirmó hoy que para Irán es "inaceptable" que un país europeo aprese uno de sus petroleros por "orden de EEUU" y que considera este movimiento "una violación" del acuerdo nuclear de 2015, del que el Reino Unido es uno de los firmantes.



La tensión en el golfo Pérsico ha aumentado en los últimos meses y tanto EEUU como el Reino Unido han propuesto el envío de una fuerza naval para escoltar los barcos, una opción que en opinión de Irán puede agravar la crisis.