Irán se niega a renegociar el acuerdo nuclear y exige a EEUU respetarlo

El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, insistió hoy en que el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias "no es renegociable" y que Estados Unidos debe cumplirlo "plenamente".



"La política de (el presidente estadounidense, Donald) Trump y el anuncio de hoy equivalen a intentos desesperados de socavar un acuerdo multilateral sólido", criticó Zarif en su cuenta oficial de Twitter.



Trump decidió hoy renovar la suspensión de sanciones en base al pacto nuclear de 2015, pero advirtió a sus aliados europeos de que esta es su "última oportunidad" para ayudarle a corregir los "defectos" del mismo.



El jefe de la diplomacia iraní denunció que EEUU está "violando maliciosamente" algunos de los artículos del pacto, sellado entre Irán y el Grupo 5+1 (EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania).



"El JCPOA (siglas en inglés que corresponden al nombre técnico del pacto nuclear) no es renegociable. En lugar de repetir una retórica cansina, EEUU debe cumplir plenamente, al igual que Irán", subrayó Zarif.



Y es que Trump volvió a amenazar hoy, como ya hizo el pasado octubre, con abandonar el pacto nuclear si éste no es modificado.



El Congreso estadounidense exige que el presidente decida cada 120 días si mantiene activo un mecanismo que suspende temporalmente las sanciones a Irán por su programa nuclear, y Trump advirtió de que ésta es la última vez que respeta el acuerdo tal y como fue firmado.



Su idea es preparar un "acuerdo suplementario" con sus socios europeos para imponer nuevas sanciones multilaterales, relacionadas con el tema nuclear y también con los programas de misiles balísticos.



Además, el Tesoro estadounidense anunció hoy nuevas sanciones contra 14 individuos y entidades de Irán, entre ellos el jefe el Poder Judicial, el ayatolá Sadeq Lariyaní, por abusos a los derechos humanos y apoyo al programa de misiles balísticos.



La Unión Europea (UE) y los tres países europeos firmantes del pacto dieron ayer su respaldo al JCPOA en una reunión en Bruselas con Zarif.



Irán, además de negarse a renegociar el pacto, ha advertido de que sólo permanecerá en el mismo si obtiene beneficios y que de romperse el acuerdo regresaría rápidamente a su programa nuclear.