Irán está dispuesto a negociaciones nucleares "justas", pero no a rendirse

EFE





Irán está preparado para llevar a cabo "negociaciones justas y legítimas" sobre el acuerdo nuclear de 2015, pero no a rendirse en nombre de ese diálogo, declaró hoy el presidente iraní, Hasan Rohaní.



"Mientras tenga la responsabilidad ejecutiva del país, estamos totalmente preparados para llevar a cabo negociaciones justas, legítimas y basadas en el respeto y la dignidad", dijo Rohaní, según un comunicado de la Presidencia.



Durante la reunión semanal del Gabinete, el presidente insistió en que tanto en el pasado como en el presente han estado abiertos a este diálogo "respetuoso", y que lo que consideran "inadmisible es la rendición".



"Si la otra parte toma medidas equilibradas y eso logra un alto el fuego en la guerra económica, se creará una oportunidad para que hablemos y lleguemos a una conclusión", agregó.



El Gobierno iraní dejó de cumplir con dos de sus compromisos nucleares a principios de mes: superó tanto el límite de 300 kilos de reservas almacenadas de uranio como el nivel de enriquecimiento del 3,67 % estipulados en el pacto de 2015.



Teherán adoptó estas medidas debido a que un año después de la salida unilateral en 2018 de EEUU del acuerdo y su reimposición de sanciones contra Irán, el resto de firmantes (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) no ha sido capaz de contrarrestarlas.



Rohaní recordó que su país está en contacto con los europeos para hallar una solución, pero -lamentó- que por ahora no se ha alcanzado "el punto deseable".



Las propuestas europeas para sortear las sanciones y garantizar los beneficios económicos de Irán derivados del pacto, entre ellas un canal especial de pagos, "no han sido suficientes", según el presidente.



Irán ya dio un primer plazo de 60 días para que Europa tomara cartas en el asunto, que concluyó el 7 de julio, y ahora ha dado otro ultimátum hasta septiembre, tras el que prevé reducir más compromisos nucleares.



El mandatario iraní afirmó que seguirán hasta entonces con la diplomacia pero que, de no haber resultado positivo, darán "seguro el tercer paso", del que no ofreció detalles.



Entre los esfuerzos diplomáticos destaca la visita ayer a París del viceministro de Exteriores y negociador nuclear iraní, Abas Araqchí, quien entregó al presidente francés, Emmanuel Macron, un mensaje de Rohaní.



Además, la comisión conjunta del acuerdo nuclear se reunirá en una sesión extraordinaria el próximo día 28 en Viena a nivel de viceministros de Exteriores y directores generales de los países signatarios.



El pacto nuclear limita el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, por lo que las medidas de EEUU lo han dejado seriamente debilitado.