Irán advierte a Corea del Norte de que Trump puede cancelar pronto el acuerdo

EFE

El Gobierno iraní advirtió hoy a Corea del Norte de que el presidente estadounidense, Donald Trump, puede "cancelar el acuerdo antes de regresar a casa", tras la histórica cumbre de Singapur.

"No sabemos con qué tipo de persona está negociando el líder norcoreano. No está claro que él (Trump) no vaya a cancelar el acuerdo antes de regresar a casa", dijo el portavoz del Gobierno iraní, Mohamad Baqer Nobajt.

Nobajt cuestionó la credibilidad de Trump un mes después de su decisión de retirar a EEUU del acuerdo nuclear de 2015 con Irán y de volver a imponer sanciones contra Teherán, y afirmó que "en algunos países algunas personas han asumido cargos que no merecen".

"Este hombre no representa al sabio pueblo estadounidense y este pueblo definitivamente se distanciará de él en las próximas elecciones", subrayó.

En la misma línea, el portavoz iraní de Exteriores, Bahram Qasemí, instó ayer a Corea del Norte a actuar con "precaución" ante el incumplimiento de EEUU de sus compromisos internacionales.

La histórica cumbre de hoy entre Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, abrió un nuevo capítulo en las relaciones entre EEUU y Corea del Norte, y estuvo llena de gestos amistosos y declaraciones optimistas.

"El presidente Trump se compromete a ofrecer garantías de seguridad a la República Popular Democrática de Corea y el presidente Kim Jong-un reafirmó su firme e inquebrantable compromiso para la desnuclearización de la península de Corea", señala la declaración conjunta.