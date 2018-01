Iglesia católica suiza recibió 250 denuncias por presuntos acosos y abusos

EFE

La Iglesia católica en Suiza recibió entre 2010 y 2017 en torno a 250 denuncias sobre presuntos abusos que se produjeron desde 1950 hasta años recientes, casos que van desde caricias no solicitadas hasta acosos y ataques sexuales, informaron hoy los diarios "SonntagsZeitung" y "NZZ am Sonntag".



Estos datos los ha facilitado la Conferencia Episcopal, y, según los mismos, solo en enero del año pasado 22 presuntas víctimas informaron de supuestos casos de abuso, incluidos ataques pedófilos por parte de diez sacerdotes en la localidad helvética de Sion.



Estos habían abusado entre 1950 y 1992 de niños, según se supo el miércoles.



Desde 2010 la Iglesia Católica cuenta con puntos de atención en todas las diócesis para personas presuntamente sufrieron abusos por el entorno religioso.



Desde la década de 1950, sacerdotes, monjas y personas de órdenes religiosas abusaron en Suiza de al menos de 59 niños menores de 12 años, de 84 adolescentes (niñas y niños) y de 48 mujeres y 40 hombres, según el SonntagsZeitung.



Pero no todos los casos ocurrieron en el pasado, ya que al menos 25 de las denuncias se refieren a presuntos abusos entre 2010 y 2016, según el diario germanófono.



Más del 10 % de los casos notificados se produjeron así presuntamente en años recientes.



La Iglesia aseguró al diario que entre estos casos no hay ningún abuso a menores y que todas las presuntas víctimas son adultos.