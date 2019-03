La guerra en Yemen ha provocado matrimonios de niñas de hasta 3 años

Los matrimonios de menores, que ya existían en Yemen, han aumentado un 60 por ciento desde la guerra, explicó El Manoum en una rueda de prensa, en la que quiso dejar claro las dificultades de ofrecer cifras en un país en el que es complejo llegar a todas las zonas, bien por su aislamiento o por el conflicto armado.



"Nos hemos encontrado casos de niñas de hasta 3 años, no muchos, pero existen, aunque lo más normal es que las menores ronden los 9", explicó sobre la zona del mundo en la que se vive actualmente la mayor crisis humanitaria.



Añadió que "en muchas ocasiones, las niñas permanecen en casas de sus padres hasta su primera menstruación", pero agregó que "no siempre es así".



La reducción de los matrimonios de menores es uno de los temas en los que trabaja Oxfam en Yemen, donde, explicó El Manoum, la situación han empeorado mucho en los últimos meses por la devaluación de la moneda, que ha convertido en "inexistente" la capacidad económica de los yemeníes.



"La supervivencia es terrible", dijo.



Esa es una de las causas del aumento de los matrimonios de menores, porque aunque en los últimos años había crecido la concienciación contra esta práctica tradicional, la guerra lo ha cambiado todo.



"No son casos aislados, cada vez hay más", añadió la activista, que ofreció la rueda de prensa acompañada de Dalia Qaseem, fundadora de la Hudeida Girls Fondation.



Ambas han participado en la reciente Conferencia de Donantes de Ginebra y realizan una gira por Europa, que ya les ha llevado a Bruselas y que continuará en París, con el fin de alertar de la situación en su país y recaudar más fondos humanitarios.



La situación en Hudeida, ciudad portuaria actualmente bajo bloqueo, "ya era mala, pero desde 2015, con la guerra, es mucho peor" porque "hay problemas de electricidad y de agua potable", lo que "está propagando enfermedades y hay escasez de medicamentos".



Tras explicar el panorama desolador en el que se encuentra el país por la guerra, que el próximo día 25 cumplirá su cuarto aniversario, en el que hay una carencia total de servicios básicos, Qassem pidió a los políticos del mundo que vayan a verlo.



"Podemos hablar de Hudeida, pero verlo es muy diferente. Instamos a los políticos a que vengan a visitarnos y vean lo que realmente sucede", dijo la joven activista, cuya principal petición a la comunidad internacional es que "termine la guerra".



Qassem, cuya labor se ha centrado prestar atención a mujeres y niños, también pidió que se incluya a la mujer en los procesos de paz, así como a jóvenes y miembros de la sociedad civil.



"Antes de la guerra, la mujer empezaba a conseguir derechos, luchaba por causas femeninas y de la infancia y ahora toda esa lucha ha desaparecido, pero su voz tiene que ser escuchada", dijo.