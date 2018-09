El Gobierno español pide respeto hacia Zapatero tras las críticas de Almagro

EFE

El Gobierno español pidió hoy respeto hacia el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aconsejó que "no sea imbécil" a raíz de unas declaraciones sobre Venezuela.



Fuentes del Gobierno socialista español recalcaron hoy que, pese a que se deben respetar las discrepancias sobre el fondo de un asunto, no se debe perder el respeto y entrar en el terreno de los insultos personales y aún menos cuando se trata de un expresidente del Gobierno de España.



Este viernes, desde Washington, Almagro reprochó a Zapatero tener un "problema muy grande de comprensión".



"Mi consejo, es un consejo nada más: que no sea imbécil. Es un consejo importante, bueno, creo que le puede hacer mucho bien", afirmó en una entrevista con la cadena de televisión internacional NTN24.



Con estas palabras, Almagro reiteraba sus críticas a las palabras del socialista Zapatero en una entrevista con Efe en Brasil el pasado 15 de septiembre, en la que el expresidente español vinculó la intensificación del flujo migratorio de venezolanos por varios países de Latinoamérica a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.